Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở nơi từng xảy ra sạt lở núi kinh hoàng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư các thôn: Arooi, Ating, Da’ding và Pứt, xã Hùng Sơn.

Vụ sạt lở núi kinh hoàng hồi tháng 11 năm ngoái ở thôn Pứt khiến 3 người chết và mất tích. (Ảnh: Đ.H)

Theo hiện trạng, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, thiên tai xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Hùng Sơn gây sạt lở mặt bằng khu dân cư, đường giao thông và nhiều hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

Tại thôn Arooi (36 hộ/129 khẩu), trên taluy dương xuất hiện quả đồi có vết nứt dài hơn 100m, nền đất đã lún sâu và sạt lở một số điểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở toàn diện, có thể vùi lấp khu dân cư. Tương tự, tại thôn Ating (105 hộ/355 khẩu) và thôn Da’ding (30 hộ/107 khẩu), các quả đồi trên taluy dương xuất hiện vết nứt dài khoảng 95–97m, đã lún sâu, sạt lở cục bộ, có nguy cơ sạt lở lớn.

Đối với tuyến đường ĐH4 (tuyến giao thông kết nối trung tâm xã Hùng Sơn với các thôn của xã Gari và Ch’ơm trước đây) xuất hiện sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, làm đứt nền mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân, nhất là khu vực thôn Pứt.

Ngoài ra, sạt lở nghiêm trọng tại thôn Pứt đã làm hư hỏng toàn bộ đập dâng, hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt của hai thôn Pứt và Da’ding. Hiện địa phương phải kéo tạm đường ống nước phục vụ người dân, song nguồn nước hạn chế và có nguy cơ thiếu hụt vào mùa hè.

Trước tình trạng trên, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và tình hình thiên tai; chủ động huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đồng thời bảo đảm hậu cần tại nơi sơ tán. Địa phương tăng cường cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng canh gác và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố phối hợp hỗ trợ địa phương trong công tác sơ tán, di dời người và tài sản khi có tình huống xảy ra, đồng thời tham gia triển khai các phương án khắc phục tạm thời các điểm sụt lún, sạt lở.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Hùng Sơn để khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư các thôn: Arooi, Ating, Da’ding và Pứt.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11/2025, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Ngoài 3 người bị vùi lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy).

Đến chiều 19/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút, còn 2 vợ chồng ông Zơ Râm Nhô vẫn đang mất tích.