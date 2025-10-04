Trưởng thôn kể phút lội bùn, hò hét dân bản tháo chạy trước khi núi lở ở Lào Cai

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9, trên địa bàn xã Sơn Lương xảy ra mưa lớn suốt đêm. Sáng 29, mưa chỉ tạm ngớt, đến trưa, trời như trút nước. “Khoảng 11h, mưa to dần, đến 14h thì chẳng khác nào ai dội thẳng nước từ trên trời xuống”, anh Rình kể.

Từ sáng, anh Rình đã liên tục phát loa cảnh báo. Nhưng giữa mưa gió, tiếng loa yếu ớt chẳng át nổi tiếng suối gầm và mưa quất. 14h chiều, anh khoác vội tấm ni lông thay áo mưa, bước ra khỏi nhà. Con đường từ nhà lên đầu bản chỉ gần một cây số, nhưng ngay những bước đầu tiên, trước mắt đã là bùn đất nhão nhoét, từng mảng sạt trơn trượt. “Nguy hiểm lắm, nhưng nghĩ đến bà con trên cao hơn, tôi vẫn quyết tâm đi”, anh nói.

Trưởng bản Giàng A Rình.

Anh gọi điện cho tổ an ninh thôn, dân quân, nhưng sóng yếu, không liên lạc được, anh liền chạy một mình lên thông báo cho bà con. Đến 14h30, nước từ núi đổ xuống thành dòng cuồn cuộn. Anh gõ cửa từng nhà, hò hét, thúc giục. Từ chiều đến đêm, gần 20 hộ dân được trưởng thôn khẩn trương đưa đi sơ tán.

Đáng chú ý, ở khu nhà của gia đình ông Giàng A Sùng, Tổ trưởng tổ An ninh trật tự thôn Giàng Pằng và ông Giàng A Cáng chỉ kịp chạy ra ngoài khoảng 10 phút, đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp cả hai căn nhà. “Trước đó, ông Sùng còn chạy ra bờ ao chèn đá, lo nước mưa làm vỡ bờ. Ông vừa đặt được mấy hòn thì đất sập, đẩy người ra xa 6 - 7 mét, may mắn chỉ bị thương. Nếu chậm một phút thì không thoát nổi”, anh Rình nghẹn giọng. Nhờ kịp chạy ra ngoài, mọi người trong hai gia đình may mắn thoát chết.

Không chần chừ, anh lập tức tập trung bà con về điểm trường ở bản và nhà dân ở vị trí an toàn. Cánh cửa phòng học mở ra, thành nơi trú ẩn tạm thời. “Chỉ khi thấy bà con ngồi kín trong lớp học, tôi mới yên lòng”, anh nói.

Tối ngày 29/9, các hộ dân được vận động đến nơi an toàn.

Ông Giàng A Cáng cho biết, nhà cửa đã mất hết, nhưng nhờ anh Rình thông báo kịp thời, con dâu và hai cháu nhỏ kịp thoát ra ngoài. “Nếu không có anh Rình thì bà con đã không tránh được. Tôi rất biết ơn anh Rình, đã không ngại hiểm nguy để cứu giúp bà con”, ông nghẹn giọng.

Sau khi cứu dân thoát hiểm, Trưởng thôn Giàng A Rình lại tiếp tục gánh vai “đầu tàu” trong khắc phục hậu quả. Anh vận động những hộ ít bị ảnh hưởng hoặc khá giả hơn cùng chia sẻ lương thực, chỗ ở tạm. Đồng thời, anh kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, để bà con Giàng Pằng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Anh Giàng A Rình (áo xanh) hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão. Ảnh: Thanh Chi.

Ông Phạm Nguyên Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết, hành động kịp thời của Trưởng thôn Giàng A Rình đã giúp gần 20 hộ dân trong bản thoát khỏi hiểm họa.

“Nếu không có sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm của anh Rình, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng. Đây là hành động dũng cảm và rất đáng ghi nhận của người cán bộ cơ sở, bám bản", ông Bình chia sẻ.