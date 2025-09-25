Sáng 25/9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 2112, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ trên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, Khánh Hòa vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển”, đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế.... Nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc...

Do đó, ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị tân Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương nắm bắt toàn diện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, có tính chất đột phá, đồng thời kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trên cơ sở đó đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, tập trung vào lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo "6 rõ". Sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của trung ương và của tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong công tác cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa Khánh Hòa phát triển tăng tốc, bứt phá hướng tới mục tiêu phồn thịnh, người dân được hưởng mức sống cao, hạnh phúc.