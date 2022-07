Công bố quyết định bổ nhiệm 3 tân Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Sáng nay (1-7), CATP Hà Nội trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm chức vụ đối với 3 đồng chí Phó Giám đốc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ. Đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, dự buổi lễ...

Các đồng chí vinh dự được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội là: Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng CAQ Nam Từ Liêm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định đây là sự kiện đặc biệt của lực lượng Công an Thủ đô khi được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, tạo điều kiện bổ nhiệm cùng lúc 3 đồng chí Phó Giám đốc đã qua quá trình phấn đấu trưởng thành từ CATP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí tân Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí Phó Giám đốc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ bản lĩnh phẩm chất đạo đức, tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trước nhiệm vụ, yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao.

Lực lượng Công an Thủ đô đang thực hiện 2 Nghị quyết hết sức quan trọng với rất nhiều yêu cầu về công tác đảm bảo ANTT cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; gồm Nghị quyết 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức Cách mạng mới có thể đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng 3 đồng chí tân Phó Giám đốc

“Mong các đồng chí chủ động nhất, nhanh nhất để hòa nhập, nắm bắt được nhiệm vụ chung của CATP cũng như những lĩnh vực mà sau này mình phụ trách. Đồng thời, tiếp tục chung tay, góp sức thật trách nhiệm để xây dựng tập thể CATP thành một khối thống nhất, cùng chung ý chí, chung hành động thực hiện nhiệm vụ cao cả đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP chúc mừng 3 đồng chí Phó Giám đốc CATP mới được bổ nhiệm

Thay mặt 3 đồng chí Phó Giám đốc được bổ nhiệm, Đại tá Dương Đức Hải bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, cũng là nguồn động viên rất to lớn, thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dành cho đội ngũ cán bộ quy hoạch tại chỗ của CATP Hà Nội, đồng thời càng cảm thấy trọng trách lớn lao, góp phần tiếp nối xứng đáng với truyền thống Công an Thủ đô Anh hùng.

Đại tá Dương Đức Hải thay mặt 3 đồng chí Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

“Chúng tôi xin hứa sẽ nhanh chóng bắt tay ngay vào trọng trách mới, nhiệm vụ mới, đoàn kết, quyết tâm nỗ lực hết mình cùng toàn lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH; không ngừng học tập, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, vững vàng về bản lĩnh chính trị, sắc bén về nghiệp vụ - pháp luật, đáp ứng tốt mọi yêu cầu trong tình hình mới” – Đại tá Dương Đức Hải khẳng định.

