Vụ bé trai bị bắt cóc: Công an cảnh báo mối nguy hiểm từ việc phát tán clip lên mạng

Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội khen thưởng chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Thủ đô Kịp thời ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Tham mưu và Công an quận Long Biên. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an đối với 1 tập thể và 4 cá nhân, gồm: - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự; Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên; - Trung tá Nguyễn Quỳnh Giang – Đội trưởng đội 1, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; - Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên - Trung tá Ngô Tiến Đức, cán bộ Điều tra trọng án – Phòng Cảnh sát hình sự.