Đại tướng Ukraine họp gấp các chỉ huy tiền tuyến, cảnh báo nóng về động thái mới của Nga

Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky. Ảnh FB

“Chúng tôi đã xem xét chi tiết tình hình tác chiến và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong việc hành động dưới các điều kiện phức tạp, biến động của chiến tranh hiện đại. Chúng tôi đặc biệt chú trọng vai trò của người chỉ huy trong việc duy trì khả năng chỉ huy – kiểm soát và sự ổn định của đơn vị, bảo đảm hiệp đồng tác chiến hiệu quả, hậu cần, tổ chức sơ tán y tế, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại thực địa”, đại tướng Syrsky tuyên bố trong cuộc họp với các chỉ huy tiền tuyến Ukraine.

Ông Syrsky cũng cảnh báo, quân đội Nga đang gia tăng lực lượng dự bị và đẩy mạnh các hoạt động tấn công trên toàn mặt trận.

Trước tình hình này, các chỉ huy quân sự tham dự cuộc họp đã đánh giá các thay đổi trong chiến thuật của quân Nga cũng như thảo luận về các kịch bản có thể xảy ra trong diễn biến sắp tới. Các bước đi ưu tiên đã được xác định nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống phòng thủ và tối đa hóa việc bảo toàn sinh mạng cho binh sĩ Ukraine.

Ông Syrsky nêu rõ ưu tiên hàng đầu của quân đội Ukraine ở giai đoạn hiện tại là làm suy yếu năng lực tấn công của quân đội Nga. Ông cho biết ban lãnh đạo quân sự Ukraine đang tập trung gây thiệt hại tối đa cho Lực lượng Vũ trang Nga thông qua việc phá hủy các lực lượng dự bị và từng bước làm suy giảm tổng thể tiềm lực chiến đấu của đối phương.

Theo ông Syrsky, bản chất của chiến tranh hiện đại đang thay đổi, buộc quân đội Ukraine phải điều chỉnh các phương thức tác chiến. Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh việc cần phải chú trọng đặc biệt vào việc tăng cường các đơn vị hệ thống không người lái, vốn đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trên chiến trường.

“Tôi cảm ơn tất cả các chỉ huy và binh sĩ vì sự hi sinh bền bỉ và tinh thần kiên cường mỗi ngày. Vinh quang thuộc về Ukraine!”, ông Syrsky "chốt" lại cuộc họp.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cũng đã báo cáo về kết quả các hoạt động quân sự của Nga gần đây. Theo dữ liệu ông đưa ra, kể từ đầu tháng 1/2026, các đơn vị Nga đã giành quyền kiểm soát thêm 17 khu dân cư và hơn 500 km2 lãnh thổ trong khu vực mà Moscow tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt”.