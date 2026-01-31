Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc bị điều tra

Thông tin được đăng trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Vương Tường Hỉ hiện đang bị các cơ quan này thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát.

Ông Vương Tường Hỉ. Ảnh: China News.

Ông Vương Tường Hỉ, sinh năm 1962, quê ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Ông là bộ trưởng thứ ba của Bộ Quản lý Khẩn cấp kể từ khi cơ quan này thành lập và là người đứng đầu bộ đầu tiên bị điều tra.

Thông tin công khai cho thấy, ông từng nhiều năm công tác ở tỉnh Hồ Bắc, giữ các chức vụ như Thị trưởng thành phố Kinh Châu, Bí thư Thành ủy Tùy Châu, Tổng thư ký và Chánh văn phòng chính quyền tỉnh Hồ Bắc. Năm 2017, ông trở thành Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Năm 2019, ông được điều đến Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Quốc gia và giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2022, ông được thăng chức Bí thư Đảng ủy kiêm Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp, cho đến khi bị điều tra.

Tên ông đã không được nhắc đến trong Hội nghị trực tuyến về công tác sản xuất an toàn của các doanh nghiệp trung ương do Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc phối hợp tổ chức hôm 29/1, mặc dù ông từng tham dự và phát biểu tại các cuộc họp tương tự trong 2 năm qua.

Hai ngày trước cuộc họp này, ông vẫn xuất hiện trước công chúng. Theo trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp, hôm 27/1, ông Vương Tường Hỉ đã tham dự buổi sinh hoạt dân chủ của bộ này, nhằm tiến hành tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình.

Trong phát biểu tại đây, ông đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đi đầu làm gương trong việc giữ gìn chuẩn mực liêm chính, tự giác làm việc trong khuôn khổ kỷ luật, Bí thư Đảng ủy phải đi đầu nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tư cách là người chịu trách nhiệm số 1, các ủy viên phải giữ gìn sự liêm chính và trung thực trong chính trị.

Ông Vương Tường Hỉ là cán bộ do Trung ương quản lý thứ 8 bị kỷ luật ở Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng đầu tiên của năm 2026. Theo trang Caixin.com, kể từ Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022, 3 quan chức cấp cao của tỉnh Hồ Bắc, nơi ông từng công tác lâu năm, đã bị cách chức.

Ngoài Vương Tường Hỉ, ông Tưởng Siêu Lương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc đã bị cách chức vào tháng 2/2025; ông Chu Tiên Vượng, khi đó đang là Phó Chủ tịch Chính hiệp Hồ Bắc cũng bị “ngã ngựa” vào tháng 7 cùng năm. Thông tin công khai cho thấy, trong thời gian ông Tưởng Siêu Lương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc, ông Vương Tường Hỉ giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hồ Bắc.