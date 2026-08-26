Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn các quan chức nắm được thông tin về chuyến đi, ông John Ratcliffe đã tới thủ đô Nga trên một máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Mỹ. Nội dung cũng như những người tham gia các cuộc gặp hiện chưa được tiết lộ.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Ảnh: AP

Dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc C-17 mang số hiệu RCH4555 xuất phát từ căn cứ Andrews ở bang Maryland, dừng tại Riga, Latvia trước khi bay tới sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow vào sáng 25/8. Chiếc máy bay được cho là chở ông Ratcliffe sau đó đã rời Moscow.

CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ chưa bình luận về chuyến đi, trong khi phía Nga cũng chưa công bố thông tin về nội dung các cuộc gặp.

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên được biết đến của ông John Ratcliffe kể từ khi đảm nhiệm chức Giám đốc CIA và là chuyến thăm Moscow đầu tiên được biết đến của một người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ kể từ tháng 11/2021, khi Giám đốc CIA khi đó là William Burns tới Nga và có cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang gặp khó khăn. Đồng thời, quan hệ giữa Washington và Moscow còn chịu tác động từ cuộc chiến Mỹ-Iran, khi Nga là một đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng của Tehran.

Hiện chưa có thông tin cho thấy các vấn đề Ukraine hay Iran nằm trong chương trình làm việc của ông Ratcliffe tại Moscow. Tuy nhiên, chuyến thăm hiếm hoi của người đứng đầu CIA cho thấy các kênh tiếp xúc cấp cao giữa Washington và Moscow vẫn đang được duy trì trong bối cảnh hai bên còn nhiều bất đồng.