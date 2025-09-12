Công an làm việc với streamer Độ Mixi về dùng chất cấm

Trước clip lan truyền trên mạng xã hội từ một tuần qua, ngày 11/9 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm việc với KOL Độ Mixi.

Streamer Độ Mixi thừa nhận người trong clip là mình và xác nhận đã sử dụng shisha vào ngày 3/9 tại một quán bar.

Theo nhà chức trách, đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025. KOL này đang được một bộ phận giới trẻ quan tâm, do đó hành động trên đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Độ Mixi trong buổi làm việc đã được công an phân tích việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng.

Vụ việc đang được tiếp tục cơ quan công an xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan. ‎‎

Độ Mixi (bên phải) thừa nhận là người trong clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 4/9

Công an thành phố Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, Influencer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hóa ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng.

Người sử dụng mạng cũng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL; kịp thời phát hiện, lên án hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trước đó, hôm 18/8 tại sự kiện "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", nhà chức trách đánh giá cao vai trò các KOL trong định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên với người ảnh hưởng lợi dụng danh tiếng để vi phạm pháp luật, bán hàng giả, cung cấp thông tin không minh bạch và có phát ngôn, lối sống không chuẩn mực thì cần có các chế tài nghiêm khắc xử lý.

Độ Mixi tên thật là Phùng Thanh Độ, sinh năm 1989, quê Cao Bằng. Trước khi trở thành streamer, YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam, Độ từng là game thủ nhưng không thật sự nổi tiếng.

Trước khi tuyên bố giải nghệ, ngừng tham gia các giải đấu, Độ Mixi đã thành lập một đội PUBG tên Refund Gaming chuyên thi đấu các giải PUBG lớn trong và ngoài nước với nhiều thành tích.

Công việc hiện tại của Độ Mixi là stream, làm YouTube và kinh doanh.