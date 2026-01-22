Thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi 'biết tao là ai không?' lãnh 6 tháng tù

TAND khu vực 11 – Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Triệu Quí (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Đây vụ việc gây bức xúc dư luận khi bị cáo chửi bới, hành hung phụ nữ mang thai tại khu vực bệnh viện lúc rạng sáng.

Trần Triệu Quí tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 1h10 ngày 21/9/2025, tại khu vực trước cổng phía Đông Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (khu phố Ninh Tịnh 5, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Trần Triệu Quí có hành vi đe dọa, chửi bới lớn tiếng, dùng tay, chân và dép vừa đánh chị Lê Thị Kim Ngân (đang mang thai) và bà Huỳnh Thị Thu Thủy vừa nói "Mày biết tao là ai không?"

Hành vi của bị cáo đã gây mất trật tự nghiêm trọng nơi công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và bệnh viện, gây náo loạn, bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra xác định, Trần Triệu Quí có nhân thân rất xấu, từng nhiều lần vi phạm pháp luật với các hành vi như Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản. Bị cáo còn có một tiền sự về hành vi Cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do người bị hại rút yêu cầu khởi tố.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, thái độ khai báo thành khẩn tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Triệu Quí 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Như đã đưa tin, ngày 31/10/2025, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Trần Triệu Qúi. Trước đó, Quí bị công an khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung một phụ nữ mang thai trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Theo công an, lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam Qúi vì bị can này vi phạm cam kết trước đó. Cụ thể, trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Qúi đã tham gia một vụ đánh nhau tại quán nhậu thuộc phường Tuy Hòa, khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.