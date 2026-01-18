Hà Nội: Công an làm việc với người phụ nữ hô hào 'Công an ngủ rồi, đua xe nhé'

Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đã mời bà N.T.H.T. (trú phường Ngọc Hà) lên trụ sở để làm việc sau khi bà này đứng trên yên xe máy, dùng loa hô hào đua xe và nói "công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé" tại khu vực hầm chui Kim Liên vào rạng sáng 17/1.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi sai trái, cho biết xuất phát từ cảm xúc bộc phát và cam kết không tái phạm. Công an phường đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, chính quyền phường Kim Liên cũng khẳng định từ đêm 16 đến rạng sáng 17/1 không xảy ra tình trạng đua xe hay gây rối trật tự, an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Hình ảnh bà T. cầm loa hô hào nhiều người tham gia đua xe. Bà T. sau đó cũng đã được Công an phường Kim Liên mời lên trụ sở để làm việc.

Trước đó, sáng 17/1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đáng chú ý, đám đông phía sau cũng hô hào hưởng ứng theo.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người dân khi tham gia các hoạt động cổ vũ trên đường cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, giữ tốc độ phù hợp, không dừng đỗ gây cản trở, không sử dụng còi - âm thanh công suất lớn và tuyệt đối không thực hiện hành vi phóng nhanh, lạng lách hoặc kích động đua xe.

Việc cổ vũ cần được thực hiện trật tự, an toàn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến giao thông chung và hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ.