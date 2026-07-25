Công an làm rõ Clip cô giáo bật khóc sau vụ mang sữa của trẻ về nhà

Ngày 24/7, Công an phường Nhơn Trạch TP Đồng Nai cho biết, hiện nay trên không gian mạng Facebook, Tiktok đang xuất hiện 1 clip được chia sẻ rộng rãi với nội dung “Cô giáo ở trường mầm non Bình Minh 2 lấy sữa của phụ huynh gửi cho con đem lên mạng bán khóc khi làm việc với Công an và đoạn tin nhắn xin phụ huynh bỏ qua vụ việc” của tài khoản “Ai theo dòng sự kiện”.

Video lan truyền cô giáo mầm non mang sữa ra ngoài là do AI tạo dựng, không đúng sự thật (ảnh:Công an Nhơn Trạch)

Công an phường Nhơn Trạch khẳng định, đây hoàn toàn là clip do AI tạo dựng nhằm thu hút tương tác, dẫn dắt dư luận, không phải là sự thật. Người có hình ảnh khóc trong clip là lãnh đạo Phòng VHXH - UBND phường Nhơn Trạch xuống phối hợp làm việc, không phải là giáo viên có hành vi nói trên.

Người tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo không để bị dẫn dắt dư luận, tương tác, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, vi phạm Luật An ninh mạng, sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dùng mạng xã hội chủ động báo cáo các clip, bài viết giả mạo trên Facebook, TikTok; không chia sẻ, bình luận, bày tỏ cảm xúc đối với các nội dung sai sự thật và gỡ bỏ ngay nếu trước đó đã đăng tải hoặc chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền phản ánh của một phụ huynh về việc số sữa gửi cho con tại một lớp mầm non B.M 2 ở phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) nghi bị giáo viên mang ra ngoài bán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan. Giáo viên trong vụ việc làm bản tường trình, thừa nhận mang một số hộp sữa còn dư của trẻ về nhà.

Sau đó, chủ cơ sở mầm non đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này; đồng thời nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến gia đình các trẻ, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các bước xử lý theo quy định.