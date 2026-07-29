Công an Hải Phòng có tân Phó Giám đốc

Chiều 28/7, Công an TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bình Khánh - Trưởng phòng An ninh kinh tế giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đồng thời, công bố quyết định về việc biệt phái có thời hạn đối với Đại tá Nguyễn Bình Khánh - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 29/7.

Ban Giám đốc công an Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Bình Khánh, tân Phó Giám đốc Công an Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP Hải Phòng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm công tác tích lũy được, Đại tá Nguyễn Bình Khánh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực trên các môi trường công tác, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của một sỹ quan công an biệt phái, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Bình Khánh - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng hứa sẽ giữ vững phẩm chất cách mạng, danh dự người đảng viên, cán bộ công an nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trau dồi nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, đem hết khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.