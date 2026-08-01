Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ xâm phạm bản quyền, trục lợi hàng tỷ đồng

Các vụ án đều có điểm chung là lợi dụng công nghệ thông tin, môi trường mạng và các nền tảng số để khai thác trái phép các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đang được bảo hộ tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các chủ thể quyền trong và ngoài nước.

Các bị can trong vụ án

Việc phát hiện, điều tra và xử lý các vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong bối cảnh phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Khởi tố ba bị can điều hành hai hệ thống phát tán phim trái phép

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2024, Trần Đình Quý (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: xã Vinh Lộc, thành phố Huế; chỗ ở: phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) và Hà Xuân Sáng (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở: phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, mặc dù không được chủ thể quyền cho phép khai thác, kinh doanh phim nhưng đã cùng lập trình ứng dụng "phimne.app" trên nền tảng Android TV.

Ứng dụng này tích hợp đường dẫn tới các nguồn phim trên Internet để trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Hai đối tượng còn thiết kế chức năng yêu cầu người dùng thanh toán phí thành viên sau 15 phút xem miễn phí, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị riêng, thuê máy chủ trong nước rồi chuyển sang máy chủ ở Malaysia nhằm duy trì hoạt động.

Từ đầu năm 2025 đến tháng 4/2026, thông qua 6.451 lượt thanh toán của người dùng, Trần Đình Quý và Hà Xuân Sáng đã thu lợi bất chính gần 415 triệu đồng. Theo xác nhận của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn MNB - đơn vị đại diện thực thi quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại hơn 9,08 tỷ đồng đối với Công ty TMS Entertainment Co., Ltd.

Ở vụ án thứ hai, Vũ Huy Hoàng (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, đã tạo lập hệ thống đa nền tảng "phimne.live", gồm website và các ứng dụng trên tivi, điện thoại, máy tính bảng. Đối tượng sử dụng mã nguồn để tự động lấy dữ liệu phim từ các website trên Internet, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm che giấu thông tin quản trị.

Hệ thống hoạt động từ tháng 6/2025, thu hút hơn 1.090 thành viên đăng ký và trên 90.000 lượt truy cập, trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Công ty Cổ phần Beta Media và nhiều bộ phim Việt Nam. Đáng chú ý, bộ phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội nhân dân bị trình chiếu trái phép, chủ sở hữu xác định thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Quý, Hà Xuân Sáng và Vũ Huy Hoàng về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh karaoke xâm phạm bản quyền âm nhạc

Ở vụ án thứ ba, Vũ Phi Điệp (sinh năm 1980; trú tại số 865A đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV, mặc dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường. Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Phi Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Phi Điệp về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự; quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Việc liên tiếp phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm ba vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ số để xâm phạm tài sản trí tuệ nhằm thu lợi bất chính. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giữ vững kỷ cương pháp luật trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, công nghiệp văn hóa và thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả.