Công an quận Hoàn Kiếm thông tin chính thức vụ "người phụ nữ bán 500.000 đồng 3 quả dứa"

Trước đó, ngày 27-4-2024, trên mạng xã hội có lan truyền clip với nội dung “Bà bán dứa bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho du khách người nước ngoài”. Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Hàng Đào đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàn Kiếm, xác minh, làm rõ.

Đến chiều 29-4, người bán hàng rong đã đến Công an phường trình diện. Tại cơ quan Công an, người bán hàng rong trong clip trên được xác định là bà N.T.T., SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cơ quan Công an cũng đã mời những nhân chứng biết sự việc đến làm việc. Căn cứ lời khai của bà T. cùng nhân chứng, Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu làm rõ.

Do không đồng ý 50.000 đồng chỉ được một túi dứa nhỏ nên hai vị khách nước ngoài đã yêu cầu người bán hàng rong đưa thêm

Khoảng 21h40 tối 27-4, bà T. bán hàng rong tại ngã tư Hàng Đường-Hàng Buồm. Lúc này, có hai nữ du khách da màu nói tiếng Anh đến hỏi mua dứa. Bà T. bán 1 quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi nilon cắt làm 4 và giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng/túi. Hai nữ khách đưa tờ 500.000 đồng thì bà T. trả lại 450.000 đồng.

Tuy nhiên, hai vị khách nước ngoài sau khi cầm tiền thừa đã đòi tự lấy thêm 2 quả chưa gọt nhưng bà T. không đồng ý, dẫn đến to tiếng. Một trong hai nữ du khách người da màu đã hất đồ đạc của bà T. trên xe xuống đất. Nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi vã cũng tập trung lại xem và ra can ngăn, khuyên bà T. trả lại tiền cho khách nên người bán hàng rong này có nói lại là chỉ bán 50.000 đồng/túi dứa.

Một số người cho rằng giá như vậy vẫn là đắt nên yêu cầu bà T. trả lại tiền. Sau đó, bà T. lấy lại 450.000 đồng rồi trả lại tờ tiền 500.000 đồng cho 2 nữ du khách, không bán nữa. Hai người cầm tiền và bỏ đi về hướng phố Hàng Ngang.

Tại cơ quan Công an, người bán hàng rong đã tường trình lại sự việc và khẳng định chỉ bán 50.000 đồng/túi dứa cho tất cả các khách hàng

Để làm rõ, Công an phường Hàng Đào đã mời một số nhân chứng chứng kiến sự việc lên làm việc. Những người này cũng khẳng định bà T. chỉ bán 50.000 đồng/túi dứa. Như vậy, thông tin đăng tải "tố" bà T. bán 500.000 đồng/3 quả là sai sự thật.

Được biết, bà T. chưa có tiền án tiền sự và chưa từng vi phạm pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, bà T. không chèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ căn cứ để xử phạt. Song, việc bán hàng rong của người này đã vi phạm quy định nên Công an phường Hàng Đào đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Đây không phải vụ việc đầu tiên liên quan đến những clip tố việc bán hàng rong giá “chặt chém”. Song, bản chất sự việc lại hoàn toàn khác với những nội dung tố cáo. Việc người dân vô tư đăng các clip như vậy lên mạng xã hội, kéo theo những bình luận tiêu cực vô hình trung gây ảnh hưởng đến tâm lý của đối tượng được nhắc tới. Vậy có khi nào, cũng cần phải có biện pháp xử lý đối với những người đăng tải nội dung chưa được xác thực?

