Công an Hà Nội tổng duyệt 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên' lúc tờ mờ sáng

4h sáng 7/8, lực lượng Công An TP Hà Nội tập trung tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chuẩn bị tham gia buổi tổng duyệt Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo ANTT các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đúng 5h, cuộc tổng duyệt bắt đầu. Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là khối rước Hồng kỳ - lá cờ đỏ thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của dân tộc.

Sau đó là các khối diễu binh của Công an Hà Nội, biểu dương sức mạnh, tinh thần chính quy, tinh nhuệ.

33 khối diễu hành gồm Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự; các đơn vị đặc nhiệm...

Khối Công an phường qua cửa trụ sở UBND TP Hà Nội.

Khối nữ Cảnh sát giao thông.

Khối diễu hành của lực lượng Thanh niên di chuyển qua khu vực khán đài phía trước Tượng đài Lý Thái Tổ.

Khối mô tô dẫn đoàn, ô tô dẫn đoàn, xe công an phường và xe bọc thép RAM-2000 xuất hiện trong buổi tổng duyệt. Buổi diễu binh diễu hành được xem là hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô.

Màn biểu diễu võ thuật và ra quân áp chế đối tượng gây mất trật tự an ninh trong tình huống giả định.

Ngay từ sáng sớm, dọc các tuyến thuộc cung đường diễu binh diễu hành, đông đảo người dân đứng theo dõi.

Trước đó, ngày 1/8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã chủ trì buổi hợp luyện lần 3, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị. Ông nhấn mạnh yêu cầu về độ chuẩn xác cao nhất đối với các khối đi đầu, hàng biên và cả những chi tiết nhỏ như cự ly giữa các phương tiện, bạt che xe tải của lực lượng công an phường.

Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân dự kiến diễn ra vào ngày 10/8 quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.