Công an củng cố hồ sơ để khởi tố tài xế xe tải làm sập cầu ở An Giang

Liên quan đến vụ xe tải làm sập cầu ở An Giang, ngày 14-11, UBND huyện Tri Tôn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ĐĐV.

Hiện xe tải cùng toàn bộ số gạch đã được trục vớt lên bờ.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13-11, anh ĐĐV (28 tuổi) điều khiển xe tải chở gạch thuê từ Bình Dương di chuyển đến Cửa khẩu Giang Thành, tỉnh Kiên Giang để giao hàng qua Campuchia.

Khi xe đi qua cầu T6 thì bị sập nhịp giữa, làm rơi xe tải xuống kênh, phần đầu xe còn vướng lên nhịp cầu phía bờ xã Vĩnh Phước. Tài xế tự thoát ra an toàn.

Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Ảnh: HD

Cầu T6 có tải trọng 5 tấn nhưng xe tải lại chở 30 tấn gạch khi đi qua cầu, dẫn đến cầu bị sập

Theo UBND huyện Tri Tôn, cầu T6 được xây dựng năm 2009 (kết cấu cầu được làm bằng sắt) với kích thước chiều dài cầu là 42 m, chiều rộng là 3,2 m, hai bên cầu có biển báo hạn chế tải trọng là 5T. Tuy nhiên, qua kiểm tra và làm việc với tài xế của các ngành chức năng, xác định xe tải trên có khối lượng bản thân là 10,32 tấn, trên xe đang chở khoảng 30 tấn hàng.

Nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế V điều khiển xe tải có tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu.

Do đây là trục chính ra vào xã Vĩnh Phước, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lắp đặt cầu tạm.

Hiện ngành chức năng đã phân luồng giao thông hướng đi từ các xã Lương An Trà, Lạc Quới và Lương Phi qua xã Vĩnh Phước thay cho hướng Đại Đội – Vĩnh Phước.

