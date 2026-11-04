Công an cảnh báo lừa đảo, trục lợi qua trào lưu game 'đi chùa online'

Thời gian gần đây, trào lưu "đi chùa online" thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ. Thông qua các nền tảng TikTok, người dùng có thể tham gia các hoạt động tâm linh trực tuyến như lễ Phật, thắp hương, cầu an. Tuy nhiên trào lưu này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, thông qua các buổi livestream trên TikTok, một số tài khoản sử dụng hình ảnh Phật giáo, các vị thần linh, biểu tượng tôn giáo và nội dung cầu bình an, tài lộc để thu hút người xem. Lợi dụng niềm tin tâm linh và tâm lý mong cầu may mắn của một bộ phận người dân để "nhận vật phẩm" được tặng trực tiếp trên phiên live để quy đổi ra tiền.

Công an TP Đồng Nai cảnh báo nguy cơ lợi dụng trào lưu "đi chùa online" để lừa đảo, trục lợi. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Trong các buổi phát trực tiếp, người tổ chức thường sử dụng hình ảnh tượng Phật, thần linh, bàn thờ hoặc các vật phẩm phong thủy để tạo không khí mang màu sắc tâm linh. Xen kẽ những lời chúc bình an, sức khỏe, tài lộc là các hoạt động kêu gọi người xem gửi quà tặng trên nền tảng.

Người tham gia được hướng dẫn tặng những vật phẩm nhất định để nhận lời chúc, đổi quà hoặc tham gia các lượt quay thưởng, mở quà với những phần thưởng được quảng cáo có giá trị cao.

Để tăng lượng tương tác và thúc đẩy người xem chi tiền, người livestream thường xuyên gọi tên, cảm ơn những tài khoản gửi quà, công khai số lượng vật phẩm được tặng và tạo ra các mốc trao đổi khác nhau. Một số trường hợp còn đưa ra lời hứa hẹn rằng người tặng quà có thể nhận lại vật phẩm có giá trị cao hơn, được ưu tiên nhận lộc hoặc có cơ hội nhận phần thưởng đặc biệt.

Những người xem khác được khuyến khích tham gia theo, tạo tâm lý đám đông và khiến hoạt động tặng, đổi vật phẩm diễn ra liên tục.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, việc lợi dụng hình ảnh, biểu tượng tôn giáo và niềm tin tín ngưỡng để tổ chức hoạt động tặng, đổi vật phẩm nhằm thu lợi còn làm ảnh hưởng đến nhận thức của người xem, gây hiểu lầm về các giá trị văn hóa, tâm linh. Đặc biệt, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người thường xuyên tìm kiếm sự an ủi, cầu bình an trên mạng xã hội có thể trở thành đối tượng dễ bị tác động.

Bên cạnh đó, học sinh và người trẻ cũng cần được cảnh báo trước những nội dung đánh đồng việc tặng quà ảo với việc nhận may mắn, tài lộc, từ đó hình thành nhận thức lệch lạc về giá trị của niềm tin và tiền bạc.

Cần phân biệt rõ hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chân chính với những hình thức lợi dụng hình ảnh tâm linh để kêu gọi đóng góp, mua bán hoặc trao đổi vật phẩm nhằm trục lợi. Không có cơ sở để khẳng định việc gửi quà tặng trên livestream sẽ giúp người tham gia được ban phước, gặp may mắn hay nhận được tài lộc như những lời quảng cáo.

Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng là nhu cầu chính đáng, song người dân cần tỉnh táo phân biệt giữa hoạt động tâm linh lành mạnh với hành vi lợi dụng niềm tin để thu lợi bất chính. Tôn trọng niềm tin tâm linh nhưng không đánh mất sự tỉnh táo; mỗi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.