Cơn sốt "đi chùa online" bằng AI: Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo bẫy lừa đảo và rò rỉ dữ liệu

Ứng dụng không cần cài đặt: Tiện lợi hay "miếng mồi ngon" cho hacker?

Những ngày gần đây, trào lưu “đi chùa online” thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là những người muốn trải nghiệm không gian tâm linh thông qua nền tảng số.

Thay vì đến trực tiếp chùa, người dùng có thể truy cập các website mô phỏng, tạo nhân vật đại diện, bước vào không gian chùa ảo và thực hiện những thao tác như chắp tay, lạy Phật, dâng hoa, thắp đèn, thiền định.

“Chùa online” gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Sự phát triển của công nghệ đang mở ra những cách thức trải nghiệm mới trên không gian mạng. Tuy nhiên, bên cạnh sự mới lạ và tiện lợi, các nền tảng đi chùa online cũng đặt ra vấn đề về bảo mật thông tin cá nhân, nhất là khi người dùng truy cập những website chưa được kiểm chứng về độ an toàn.

Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia Ngô Minh Hiếu - Giám Đốc mạng lưới Chống lừa đảo cho rằng, người dùng cần thận trọng trước những xu hướng mới xuất hiện trên không gian mạng, bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng để phát tán website, ứng dụng giả mạo.

chuyên gia Ngô Minh Hiếu (tức Hiếu PC) - Giám Đốc mạng lưới Chống lừa đảo, thành viên Liên minh Niềm tin số. Ảnh: G.K

Theo ông Hiếu, cơn sốt "chùa online" cho thấy lượng truy cập tăng đột biến từ vài chục lên hàng chục ngàn người cùng lúc trong không gian ảo. Các ứng dụng web được xây dựng nhanh bằng AI có thể gặp tình trạng quá tải nếu chưa được kiểm thử với lượng người dùng lớn. Về bảo mật, rủi ro thường đến từ cấu hình sai, mã nguồn hoặc thư viện chưa được kiểm tra. AI giúp tăng tốc phát triển, nhưng sản phẩm vẫn cần con người rà soát và kiểm thử trước khi vận hành rộng rãi.

Cảnh giác kịch bản dùng AI tạo không gian ảo lừa tiền từ thiện, công đức

Vì ứng dụng này hoạt động trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt, có nguy cơ hacker lợi dụng chèn mã độc hoặc tài khoản quản trị và thành phần bên thứ ba bị chiếm quyền. Khi đó, kẻ xấu có thể chuyển hướng người dùng đến trang lừa đảo.

"Tuy nhiên, không thể kết luận Sansa tồn tại lỗ hổng này nếu chưa kiểm tra", chuyên gia Ngô Minh Hiếu nhận định và cho hay, một nền tảng đang thu hút sự chú ý có thể trở thành mục tiêu DDoS (viết tắt của Distributed Denial of Service – Tấn công từ chối dịch vụ phân tán), khiến người dùng khó truy cập hoặc dịch vụ gián đoạn. Cũng cần phân biệt DDoS với việc quá tải do người dùng thật tăng đột biến. Đơn vị vận hành nên chuẩn bị khả năng mở rộng, giám sát và phương án chống DdoS.

Mặc dù đơn vị phát triển tuyên bố ứng dụng đảm bảo tính ẩn danh bằng cách loại bỏ ô chat và không thu thập dữ liệu cá nhân, chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu khẳng định việc không yêu cầu đăng nhập hay thiếu giao diện trò chuyện không thể triệt tiêu việc phát sinh dữ liệu.

Ông phân tích rằng hệ thống máy chủ hoặc nhà cung cấp hạ tầng vẫn có khả năng ghi nhận địa chỉ IP, từ đó xác định vị trí địa lý tương đối của người dùng. Việc lưu trữ, chia sẻ hay thương mại hóa cookie và lịch sử truy cập hoàn toàn phụ thuộc vào phương thức vận hành của nền tảng, và hiện tại chưa đủ cơ sở để kết luận có hành vi rò rỉ thông tin.

“Nếu được tích hợp công cụ theo dõi, nền tảng có thể ghi nhận thời điểm truy cập, tần suất, thời gian sử dụng hoặc các thao tác để suy đoán sở thích, trạng thái của người dùng. Những suy đoán này không nhất thiết chính xác nhưng vẫn có thể bị dùng để cá nhân hóa quảng cáo hoặc lừa đảo” – ông Hiếu phân tích.

Ông Hiếu cũng chia sẻ, khi AI giúp việc tạo dựng không gian ảo trở nên quá dễ dàng, kịch bản kẻ lừa đảo tự tạo ra các "ngôi chùa AI giả mạo" để tích hợp cổng quyên góp tự động, trục lợi tiền công đức của người dùng cũng là kịch bản đáng lưu ý. AI có thể giúp kẻ gian nhanh chóng tạo trang giống một ngôi chùa hoặc tổ chức uy tín, rồi gắn lời kêu gọi công đức và tài khoản nhận tiền giả. Người dùng nên xác minh đơn vị thụ hưởng qua kênh chính thức trước khi chuyển tiền.

Từ vấn đề trên, chuyên gia Ngô Minh Hiếu khuyên, người dùng nên kiểm tra địa chỉ website, hạn chế cung cấp thông tin cá nhân, không nhập mật khẩu hay mã OTP theo yêu cầu bất thường, không cài ứng dụng từ liên kết lạ và xác minh kỹ trước khi quyên góp. Cũng nên cập nhật trình duyệt và từ chối những quyền truy cập không cần thiết.

“Cơ quan quản lý nên hướng dẫn tiêu chí minh bạch về đơn vị vận hành, dữ liệu thu thập và cơ chế tiếp nhận phản ánh; đồng thời cảnh báo nhanh các trang giả mạo, lừa đảo. Nếu có nhãn an toàn, cần công khai tiêu chí, thời hạn và phạm vi kiểm tra, tránh để người dùng hiểu nhầm rằng nền tảng được bảo đảm an toàn tuyệt đối” - ông Hiếu chia sẻ thêm.