Cô ruột trần tình vụ “xởn tóc” cháu gái vì không chịu làm đám cưới

Ngày 4/10, bà B.T.D.H. (là cô ruột của của 2 thiếu nữ ở Tiền Giang) lên tiếng trần tình về việc “xởn tóc” cháu gái vì không chịu làm đám cưới. Bà H. thừa nhận việc đã dùng kéo "xởn tóc” 2 cháu gái là B.T.M.D. (SN 2006) và B.T.M.T. (SN 2008, cùng là chị em ruột, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Bà H. nhận sai về việc làm đã gây ra nhưng khẳng định không có việc "xởn tóc” cháu gái do không chịu làm đám cưói thay chị, sau khi xảy ra sự việc "cô dâu" bỏ trốn. Về nguyên nhân, bà H. thừa nhận việc "xởn tóc" T. là do cháu gái ham chơi, còn D. là do bà bực tức và bị người khác thách thức.

Về phía gia đình chú rể, bà L.T.H. (SN 1977, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) là mẹ của "chú rể" L.Q.T. (SN 1998, ngụ tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cũng khẳng định không có chuyện "cưới vợ cho con rồi đem bán sang Campuchia hoặc Hàn Quốc".

Theo bà, gia đình có mối quan hệ với bà B.T.D.H. (là cô ruột của D.). Hồi tháng 8 vừa qua, bà có nói với bà H. rằng có người con trai đang đi làm bên Hàn Quốc và trao đổi, trò chuyện.

Qua sự giới thiệu của cô ruột, bà L.T.H. có trao đổi quan mạng với D. để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. D. từ Tiền Giang sang nhà cô ruột ở Thốt Nốt và sang nhà bà L.T.H. chơi. Thời gian này, D. và L.Q.T. (con trai bà L.T.H.) có tìm hiểu nhau. Ban đầu, D. đồng ý làm đám cưới.

Gia đình bà L.T.H. đã mua sắm, chuẩn bị việc đám cưới. Ngày 10/9 vừa qua, "chú rể" L.Q.T. qua nhà gái làm lễ và dự kiến ngày 11/9, phía nhà trai sẽ đãi khách.

Đến chiều 10/9, cô dâu bỏ nhà đi. Gia đình chú rể dự tính sau tiệc tại nhà “cô dâu” tại Tiền Giang, hôm sau là đến tiệc nhà trai tại Cần Thơ. Theo dự kiến, nhà trai đãi 15 bàn, trong đó 5 bàn đãi phía nhà gái. Tuy nhiên, “cô dâu” không có mặt, phía gia đình “chú rể” đã xin lỗi quan khách. Sau sự việc, gia đình “chú rể” có trao đổi, “cô dâu” là D. không muốn làm đám cưới nữa.

Phía gia đình “chủ rể” giãi bày, sau sự việc người thân rất buồn và cũng không còn liên hệ với “cô dâu”. “Chú rể” L.Q.T. thông tin trong khoảng thời gian tìm hiểu, có dẫn D. đi chơi, mua sắm. Gia đình cũng bức xúc, khẳng định không có việc tổ chức đám cưới rồi đưa “cô dâu” bán ra nước ngoài.

Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cũng đã mời, làm việc đối với gia đình “chú rể” để nắm rõ sự việc xảy ra. Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã mời làm việc đối với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo Công an huyện Cái Bé, thông tin trên mạng xã hội về việc lợi dụng hôn nhân để bán người ra nước ngoài là hoàn toàn sai sự thật, thông tin một chiều làm hoang mang dư luận. Cơ quan Công an sẽ tiến hành mời làm việc, yêu cầu xóa, gỡ bài viết và xử lý theo quy định pháp luật.

Như Báo CAND Online đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội phát tán đoạn clip với nội dung “2 thiếu nữ bị người cô ruột ép lấy chồng, không nghe lời bị cắt tóc tác động giữa đường”, thu hút rất nhiều bình luận và gây tranh cãi.

Bà L.T.H. là mẹ của T. (chú rể) cũng có tờ tường trình gửi đến Công an xã Hòa Hưng đối với đoạn clip dài 20 phút được chia sẻ trên mạng xã hội. Bà H. cho rằng clip nói trên có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình và đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

