Vụ 'ly chè giá 170 nghìn đồng' ở Huế: Người trong cuộc lên tiếng

Liên quan đến vụ "ly chè giá 170 nghìn đồng" ở Huế, ngày 4/5, anh T.Đ.N. (36 tuổi, trú tại TP Huế) cho biết, khi vào mua chè, chủ quán không thông báo giá từng món, cũng không nói việc cho vào đầy ly có giá 170 nghìn đồng.

Anh cho rằng dư luận đang có những nhận xét chưa đúng về mình. Theo anh N., anh không phản ánh vụ việc mà chỉ đăng tải thông tin lên trang cá nhân để hỏi ly chè đắt hay rẻ, không "phốt" quán hay đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Ly chè cùng thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

"Tôi chưa bao giờ ăn món chè nào 170 nghìn đồng. Tôi giới thiệu cho gia đình chị ở Quảng Ninh vào ăn vì trước đây quán này giá bình thường và khá nổi tiếng. Khi tính tiền, nghe báo giá 170.000 đồng nên tôi thắc mắc vì sao lại cao như vậy", anh N. nói.

Anh N. khẳng định thông tin trong bản tường trình từ phía chủ quán chưa phản ánh đúng sự việc. Theo anh, sau khi được báo giá, phía anh chỉ đề nghị quán cho vài chiếc muỗng và 2 ly đá để sử dụng, không yêu cầu 5 ly nhựa.

"Việc tính 10 nghìn đồng cho 5 ly nhựa và tính thẳng vào giá ly chè mà không báo, theo tôi là không hợp lý và không đúng thực tế", anh N. nói

Theo chia sẻ, gia đình đi 4 người, một người đã ăn chè hạt lựu 20 nghìn đồng, một người không ăn, ly thập cẩm thì 2 người ăn, còn bản thân anh N. không ăn. Ngoài ra anh N. có nói rõ chỉ xin muỗng và 2 ly đá để mang ra sân bay, không yêu cầu thêm.

Anh N. cho biết thêm, việc giới thiệu quán cho người quen khiến anh cảm thấy áy náy khi phát sinh mức giá như trên. Đồng thời, việc đăng tải thông tin chỉ nhằm hỏi ý kiến mọi người, đồng thời mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Huế thân thiện, mến khách.

Hiện cuộc sống của anh bị ảnh hưởng do những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng sau khi thông tin tường trình từ chủ quán được đăng tải.

Đoàn kiểm tra phường Thuận Hóa làm việc với chủ cơ sở chè Chùa chiều 3/5.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, chiều 3/5 đoàn kiểm tra phường Thuận Hóa làm việc với chủ cơ sở chè Chùa tại số 145 đường Hùng Vương để xác minh thông tin phản ánh về ly chè có giá 170 nghìn đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, bà L.T.T.T. (chủ cơ sở chè Chùa) tường trình rằng, khoảng 18h ngày 2/5, có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ tất cả các món chè trong quán vào một ly.

Chủ quán cho biết đã thông báo với khách rằng ly chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao và hỏi lại khách có đồng ý hay không.

Theo bà T. một nam thanh niên trong nhóm khách đã đồng ý nên bà mới bắt đầu múc chè, đồng thời tính tiền từng món khi cho vào ly. Giá các món dao động từ 5 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng. Riêng 2 viên heo quay có giá 12 nghìn đồng. Tổng tiền các món chè trong ly là 163 nghìn đồng.

Ngoài ra, chủ quán cho biết khách yêu cầu thêm 5 ly nhựa trị giá 10 nghìn đồng và thêm một ly chè hạt lựu 20 nghìn đồng, nên tổng cộng hóa đơn là 190 nghìn đồng.

"Tôi tưởng khách mua đem về quê làm quà nên đậy nắp. Sau đó người đàn ông nói đem ra sân bay ăn. Tôi cũng nói ly chè rất đặc, khoảng 4 đến 5 người ăn được. Người mẹ nói đắt, nhưng 2 người con nói đúng rồi, chè này rất nhiều món", bà T. trình bày.

Chủ cơ sở khẳng định việc bỏ hơn 20 món chè vào một ly là theo yêu cầu của khách và cam đoan toàn bộ nội dung tường trình là đúng sự thật.