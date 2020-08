Có phạt lãnh đạo phường cùng vợ mắc Covid-19 làm sinh nhật nơi cách ly?

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 00:30 AM (GMT+7)

Luật sư cho biết, Phó Chủ tịch UBND phường là tiếp xúc F1 tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính.

Trung tâm Y tế TP Đông Hà (Quảng Trị)

Vừa qua, dư luận xôn xao trước việc ông Hoàng Việt C. - Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tổ chức sinh nhật, chụp ảnh với bệnh nhân Covid-19 tại nơi tập trung cách ly.

Cụ thể, ông C. được xác định là diện tiếp xúc F1 cùng vợ là bệnh nhân Covid-19 (BN904) đang được cách ly tại Khu cách ly của Trung tâm Y tế TP. Đông Hà. Vào tối 15/8, ông C. nhận được bánh sinh nhật nên gọi vợ sang cùng dự sinh nhật, chụp ảnh, sau đó con gái ông C. đã đăng lên mạng xã hội.

Phát hiện sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã vào gặp ông C. và yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định và gỡ bài trên facebook. Đến tối 16/8, ông C. tiếp tục mang đồ ăn sang cho BN904 thì bị nhân viên y tế phát hiện, nhắc nhở.

Trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh thì hành động của vị Phó chủ tịch phường này đã gây phản cảm, phẫn nộ trong dư luận.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Giao thông, luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, vị Phó Chủ tịch phường này hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính.

Cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm… nhằm hạn chế sự lây truyền dịch bệnh. Trong trường hợp của ông C., là người đang thuộc diện F1 mà vẫn có hành vi tổ chức sinh nhật đã vi phạm vào nội quy ở khu vực cách ly.

“Bên cạnh đó, việc ông C. gọi vợ là người đang được điều trị, cách ly đặc biệt sang cùng tham gia "tiệc" mừng sinh nhật trong khu vực cách ly đã vi phạm quy định về hướng dẫn cách ly y tế của Cục Y tế dự phòng”, ông Bình cho hay.

Luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh)

Đánh giá về thông tin khi qua phòng cách ly để ăn sinh nhật với chồng, vợ ông C. đã chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình, luật sư Bình cho rằng, hành động này thể hiện sự chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Bởi lẽ, bệnh Covid-19 thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A, là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh. Cho dù giữa 2 người này là quan hệ vợ chồng thì cũng phải tuân theo các quy định trong việc phòng, chống lây lan dịch bệnh", luật sư Bình phân tích.

Chiếu theo quy định hiện hành, hành vi tổ chức “tiệc” sinh nhật và gọi người bệnh đến “chụp ảnh cùng” của ông C. sẽ bị cơ quan chức năng cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng.

“Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 176/2013/NĐ-CP, ông C. đã không tuân thủ chỉ định, hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm bệnh truyền nhiễm của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, ông Bình nói và cho biết.

Theo luật sư Bình, ông C. là người có chức vụ, am hiểu luật pháp đáng lẽ ra phải tự biết bảo vệ cho mình và cộng đồng nhưng vị này lại dường như làm điều ngược lại. Đây là yếu tố cần được xem xét khi xử lý trách nhiệm của vị Phó chủ tịch phường này.

“Các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh mức độ vi phạm của ông C., để có hình thức xử lý nghiêm minh, từ đó làm gương cho người khác”, luật sư Diệp Năng Bình cho hay.

Ngày 20/8, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 trước thông tin một Phó chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Theo đó, UBND tỉnh này giao UBND TP Đông Hà chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin ông C. - Phó Chủ tịch UBND phường 5 thuộc diện F1 đang cách ly tập trung lại tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm khắc nếu có vi phạm, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/8.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/co-phat-lanh-dao-phuong-cung-vo-mac-covid-19-lam-sinh-nhat-noi-cach-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/co-phat-lanh-dao-phuong-cung-vo-mac-covid-19-lam-sinh-nhat-noi-cach-ly-d476425.html