Phó Chủ tịch phường rủ vợ là BN904 dự sinh nhật: Chủ tịch Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 14:00 PM (GMT+7)

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và có hình thức xử lý nghiêm khắc nếu có vi phạm.

Liên quan đến vụ Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Đông Hà) rủ vợ là BN904 dự sinh nhật để chụp ảnh làm kỷ niệm, ngày 20-8, ông Võ Văn Hưng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký, ban hành văn bản hỏa tốc gửi UBND TP Đông Hà và Sở Y tế tỉnh về việc kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19.

Văn bản nêu, theo thông tin từ một số báo đưa tin trong các ngày 19 và 20-8, ông H.V.C, Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Đông Hà) là trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà đã tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND TP Đông Hà chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc (nếu có vi phạm); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-8.

UBND phường 5 nơi ông H.V.C công tác

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho hay vụ việc khiến dư luận rất bức xúc. UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định sau khi ông C. hoàn thành thời gian cách ly. Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà xác nhận trong sáng nay sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ông C. cùng 2 người con và người cháu; đồng thời yêu cầu ông này cùng những người liên quan tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tính từ tối 16-8.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trong quá trình cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, ông C. đã tổ chức sinh nhật và gọi vợ là BN904 ở phòng cách ly đặc biệt gần đó sang dự để chụp ảnh, ghi hình làm kỷ niệm. Sau khi chụp ảnh chung, BN904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình. Sau khi biết sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã vào gặp ông C. và yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định và gỡ hình ảnh buổi sinh nhật trên facebook. Đến tối 16-8, ông C. lại tiếp tục bị nhân viên y tế nhắc nhở vì mang đồ ăn qua cho BN904.

