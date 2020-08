Phó Chủ tịch phường rủ vợ là BN904 dự sinh nhật: Lãnh đạo trung tâm Y tế nói gì?

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà việc phó Chủ tịch UBND phường gọi vợ là bệnh nhân Covid-19 sang phòng dự sinh nhật là không được phép bởi cực kỳ nguy hiểm.

Sáng 20-8, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết trong sáng nay sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ông H.V.C (Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà) cùng 2 người con và người cháu sau khi ông này tổ chức sinh nhật trong khu cách ly và gọi vợ mình (là BN904, được công bố mắc Covid-19 ngày 13-8) sang dự để chụp ảnh, ghi hình làm kỷ niệm.

Theo lãnh đạo đơn vị này, phòng của BN904 nằm cuối hướng gió, cùng một tầng với phòng ông C. (ông C. cách ly cùng 2 người con và 1 người cháu); 2 phòng cách nhau khoảng 6 m. Trước đó, Trung tâm Y tế TP Đông Hà đã nhiều lần yêu cầu BN904 thực hiện theo nội quy, quy chế dán ở phòng cách ly đặc biệt là tuyệt đối không được ra ngoài, không được mở cửa, trừ khi có nhân viên y tế tiếp cận.

Đường dẫn vào khu cách ly Trung tâm Y tế TP Đông Hà, nơi ông C. đang được theo dõi

"Thông thường họ nghe trường hợp dương tính là sợ lắm, người cách ly không dám ra khỏi phòng đâu. Nhưng trường hợp này họ cứ nhất quyết là nghi họ không bị nhiễm. Họ bảo vô lý, làm sao họ nhiễm được. Chúng tôi đã giải thích đi, giải thích lại với bệnh nhân nhưng có vẻ họ không chịu hiểu hay sao ấy. Tôi sẽ yêu cầu nhân viên y tế giám sát chặt chẽ hơn"- vị này nói.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho hay vụ việc khiến dư luận rất bức xúc. "UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định sau khi ông C. hoàn thành thời gian cách ly"- ông Tăng khẳng định. Hiện ông C. đã được yêu cầu phải cách ly lại 14 ngày tính từ thời gian tiếp xúc cuối với bệnh nhân (BN) 904 vào tối 16-8.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, Trung tâm Y tế TP Đông Hà vừa có báo cáo gửi UBND TP Đông Hà và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế. Theo đó, ngày 6-8, ông H.V.C cùng vợ con vào cách ly tại trung tâm y tế này. Tối 15-8, có người gửi bánh sinh nhật vào khu cách ly cho ông C. Sau đó, ông này đã gọi vợ là BN904 sang dự sinh nhật và chụp ảnh, ghi hình làm kỷ niệm. Khi qua phòng ông C., BN904 chủ động ngồi tránh xa, đeo khẩu trang và chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. BN904 sau đó lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình.

Theo Trung tâm Y tế TP Đông Hà, ông C. nói con gái ông đã lấy máy điện thoại của ông để đăng hình ảnh buổi sinh nhật lên Facebook. Sau khi biết sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã vào gặp ông C. và yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định và gỡ bài trên facebook. Đến tối 16-8, ông C. tiếp tục bị nhân viên y tế nhắc nhở vì mang đồ ăn qua cho BN904.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/pho-chu-tich-phuong-ru-vo-la-bn904-du-sinh-nhat-lanh-dao-trung-tam-y-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/pho-chu-tich-phuong-ru-vo-la-bn904-du-sinh-nhat-lanh-dao-trung-tam-y-te-noi-gi-20200820084513785.htm