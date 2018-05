Cô giáo bị tố đánh bé 3 tuổi dẫn tới co giật, méo miệng

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 17:38 PM (GMT+7)

Thấy con gái mới 3 tuổi đi học về hay quấy khóc, sau đó có biểu hiện méo miệng, co giật nên gia đình ở Thanh Hóa đưa đi khám thì tá hỏa hay tin con bị liệt dây thần kinh số 7 do ngoại lực, nghi bị cô giáo đánh trên lớp.

Bé N.H.Y. bị méo miệng nghi do cô giáo đánh trên lớp

Chiều nay, 16-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có sự việc trẻ mầm non 3 tuổi bị méo miệng nghi do cô giáo đánh xảy ra tại Trường Mầm non Nga Hải.

"Hiện phía huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ thông tin trên, đồng thời cho cô giáo Mai Thị Thanh có liên quan đến việc bị gia đình tố cáo tạm nghỉ việc vài ngày để cùng chăm sóc cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện"- ông Quyết thông tin.

Trước đó, gia đình anh Nguyễn Duy T. (SN 1992, ngụ xã Nga Hải, huyện Nga Sơn) đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ dấu hiệu bạo hành của cô Mai Thị Thanh (Trường Mầm non Nga Hải) khiến con gái là N.H.Y. (SN 2015) bị liệt dây thần kinh số 7, dẫn đến méo miệng, co giật.

Theo đơn của gia đình anh T., sau buổi học ngày 3-5 ở Trường Mầm non Nga Hải, bé 3 tuổi của gia đình thường kêu đau vùng gáy, hay quấy khóc và sợ đến trường. Bà nội gặng hỏi thì bé kể bị cô giáo đánh.

Gia đình đến trường hỏi cô Thanh, cô thừa nhận do cháu Y. nghịch nên đánh vào vai. Do không thấy vết sưng và thương tích bất thường nên gia đình anh T. đưa con về mà không có ý kiến thêm.

Tuy nhiên, 3 ngày sau (đến ngày 6-5), gia đình anh T. thấy con gái kêu đau và có biểu hiện méo miệng, mắt trái co giật. Vợ chồng anh T. đã nhanh chóng đưa cháu Y. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn kiểm tra và tá hỏa khi hay tin con gái 3 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động ngoại lực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Nga Sơn cũng đã vào cuộc xác minh thông tin phụ huynh học sinh phản ánh. Theo ông Phạm Đức Anh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nga Sơn, qua trao đổi với phía Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, các bác sĩ cho biết qua chụp chiếu không có dấu vết bất thường trên cơ thể cháu Y.

"Phía bệnh viện cũng cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng méo miệng, trong đó có cả nguyên nhân do thời tiết tác động. Đối với bệnh nhân bị giật méo miệng sẽ thực hiện điều trị và sẽ khỏi bệnh"- ông Anh nói.

Vị trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nga Sơn cũng cho biết, cô Thanh có nhận mình trong lúc bé nghịch đã có tác động "vỗ về" vào vai cháu bé. "Dù gì thì hành động đó cũng là không nên"- ông Anh cho hay.

Còn theo ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, hiện cô giáo Mai Thị Thanh cũng đã tường trình sự việc. Trong đơn, cô Thanh cho biết có vỗ nhẹ vào vai cháu bé khi cháu Y. đùa nghịch cùng các bạn. Điều này trùng khớp với nội dung cô giáo Thanh trao đổi với gia đình trước đó. "Cả 2 gia đình đều rất khó khăn, mẹ cháu bé đang nằm viện vì ung thư, còn gia đình cô Thanh có 1 con chậm phát triển"- ông Quyết nói.