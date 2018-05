Thông tin mới nhất vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 17:33 PM (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương thông tin liên quan đến vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng

Liên quan tới sự việc cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước vắt giẻ lau bảng xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) gây phẫn nộ cách đây gần 1 tháng, chiều 3/5, trao đổi với PV, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, gia đình đã đồng ý hợp tác đưa cháu bé đi nội soi dạ dày và kiểm tra tổng thể sức khỏe.

“Kết quả nội soi cho thấy, cháu bé không có vấn đề gì về sức khỏe. Tinh thần cháu H. ổn định, không có biểu hiện hoảng loạn và vẫn đi học bình thường”, ông Cường thông tin.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cũng cho biết, huyện đã đề nghị Phòng giáo dục yêu cầu gia đình cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bồi thường thỏa đáng.

Trước đó, ngày 3/4, gia đình cháu P.P.A (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học An Đồng) phản ánh việc cách đó khoảng 2 tuần, do nói chuyện trong lớp, cháu đã bị cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Cháu đã thực hiện theo yêu cầu của cô. Vì sợ hãi nên cháu không nói với ai.

Sự việc gây nên sự phẫn nộ bởi hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Bộ GD-ĐT cũng đã vào cuộc yêu cầu Sở GD-ĐT TP Hải Phòng có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Chiều 5/4, cô Hương đã bị đuổi việc.

Ngày 6/4, trong quá trình đi khám sức khỏe cho cháu P.A, gia đình cháu và mẹ cô giáo Minh Hương đã xảy ra mâu thuẫn, gia đình đưa cháu P.A về nhà, không tiếp tục khám nữa.