Cô gái nhảy múa trước máy bay đang lăn bị cấm bay

Cô gái trẻ nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay để quay TikTok trong lúc máy bay gần đó đang di chuyển bị cấm bay 6 tháng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách L. M. X. Y. (SN 1996, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo đó, thời hạn bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách L.M.X.Y. là 6 tháng (tính từ ngày 17-8-2022 đến hết ngày 16-2-2023).

Cô gái trẻ nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay, gần đó có máy bay đang lăn

Hành khách L.M. X. Y đi trên chuyến bay VN-1740 chặng Phú Quốc- Cần Thơ ngày 18-5-2022 là hành khách gây rối (cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay); bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Quyết định số 57/QĐ-XPVPHC ngày 15-8-2022 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam về hành vi không tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, nhân viên hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không nêu trên của hành khách L.M.X.Y. bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không theo quy định tại khoản 32 -Điều 1 -Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và điểm a- khoản 1 -Điều 18- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về an ninh hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển hành khách L.M.X.Y. trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm vận chuyển, kể từ ngày 17-8-2022 đến hết ngày 16-2-2023.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các bộ phận trực thuộc kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân, nhận dạng của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với hành khách L.M.X.Y. theo thời hạn nêu trên.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp; các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; đồng thời thông báo và gửi Quyết định này đến hành khách L.M.X.Y.

