Thống nhất đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương trên tại Hội nghị Trung ương ba khóa 14. Sau khi chuyển nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Chính trị được giao xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Phiên bế mạc hội nghị Trung ương ba khóa 14, chiều 24/7. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được thành lập từ tháng 2/2025 trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Hiện Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là ông Trịnh Văn Quyết. Ban có 8 Phó trưởng ban gồm các ông Phạm Tất Thắng, Ngô Đông Hải, Nguyễn Quang Đức, Trần Thanh Lâm, Triệu Tài Vinh, Phan Xuân Thủy, Vũ Thanh Mai và bà Đinh Thị Mai.