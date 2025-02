Công an TP Hà Nội thành lập Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 28-2, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc triển khai thành lập Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, chúc mừng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Ảnh: L.Nh.

Thực hiện chủ trương Đảng và Nhà nước chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ Giao thông vận tải về Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc triển khai thành lập Đội sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an thành phố.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-3, nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX cơ giới sẽ được giao cho Đội sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Trong đó, Đội có một số chức năng, nhiệm vụ cơ bản là tổ chức sát hạch, cấp GPLX ô tô; tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, cấp GPLX quốc tế trên địa bàn thành phố…

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu để Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ triển khai tổ chức hoạt động có hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao; triển khai công tác nghiệp vụ một cách khoa học, hiệu quả đảm bảo công tác sát hạch, cấp GPLX được thực hiện liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận "Một cửa") và dừng tiếp nhận các thủ tục sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ.

Theo đó, từ ngày 5-3, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải (hợp nhất với Sở Xây dựng) chuyển đến Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Tây Hồ, tầng 1, 2, 3 tòa nhà liên cơ số 258 Võ Chí Công và số 657 Lạc Long Quận, phường Xuân La (quận Tây Hồ). Các thủ tục hành chính liên quan đến sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ chuyển giao sang Công an TP Hà Nội thực hiện.

Như vậy, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT tại địa điểm số 2 Phùng Hưng (quận Hà Đông) và số 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình) tiếp nhận giải quyết thủ tục đến hết ngày 28-2.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được Sở ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính cấp, đổi GPLX (gồm 13 quận, huyện, thị xã: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Đông Anh, thị xã Sơn Tây, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Long Biên, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Quốc Oai, Ba Vì) tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đến hết 11 giờ ngày 28-2 và đồng bộ dữ liệu, bàn giao hồ sơ về Sở GTVT Hà Nội trước 14 giờ cùng ngày để bàn giao sang Công an thành phố.