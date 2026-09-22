Mưa lớn mở rộng ở miền Trung, Nam Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (22/9), mưa lớn bao trùm khu vực Nam Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 3 giờ ngày 22/9 có nơi trên 90mm như tại trạm Tam Trà (Đà Nẵng) 184.4mm, Cần Giờ (TPHCM) 108.6mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97.4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 22/9, vùng mưa lớn nhất tập trung tại khu vực Huế, Đà Nẵng, Bình Định cũ, tỉnh Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ ngày và đêm 22/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Sang ngày 23/9, mưa có dấu hiệu gia tăng về cường độ. Dự báo Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ngày phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa trên 200mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ ngày và đêm 23/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 24/9, mưa vẫn tiếp tục bao trùm trên khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên cường độ mưa có giảm so với ngày 23/9 với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực miền Bắc hôm nay có dấu hiệu tăng nhiệt, trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ kéo dài ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Khu vực này chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa lớn diện rộng trong 10 ngày tới, riêng Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ngày 24/9 có thể xuất hiện mưa rải rác.