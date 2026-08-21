Cảnh báo thiên tai phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Đêm nay mưa lớn nhất

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp về công tác dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa, lũ và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó. Phó Cục trưởng điều hành Hoàng Đức Cường chủ trì và chỉ đạo cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, sáng sớm 21/8, ATNĐ đã di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Theo nhận định, khả năng ATNĐ mạnh lên thành bão là thấp. Do tác động của áp cao cận nhiệt đới chưa tiếp cận trực tiếp, ATNĐ có xu hướng di chuyển chậm, sau đó dịch chuyển ra phía ngoài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Ảnh: Hùng Trần

Các mô hình dự báo cho thấy mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và khu vực phía Bắc Bắc Trung Bộ. Thời gian mưa lớn nhất được dự báo tập trung trong đêm 21/8 và ngày 22/8, sau đó mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Trong đợt mưa này, các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất. Tại Bắc Trung Bộ, mưa có thể tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Về thủy triều, trong thời gian từ ngày 21-24/8, thủy triều tại Hòn Dấu đang trong giai đoạn triều trung bình và có xu hướng tăng. Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng xuất hiện nước dâng do ATNĐ với độ cao lớn nhất khoảng 0,1-0,2 m.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Hùng Trần

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, tuyến đê, kè biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần chủ động các phương án bảo đảm an toàn.

Về thủy văn, sáng 21/8, mực nước thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ có dao động; mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên chậm và dưới mức báo động 1.

Trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị thuộc Đông Bắc Bộ; đồng thời cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Tuấn Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV, Môi trường và Biển, cho biết các điều kiện nhiệt, ẩm hiện khá thuận lợi cho quá trình phát triển mây đối lưu, đặc biệt trong bối cảnh nhiệt độ mặt nước biển tại Vịnh Bắc Bộ còn cao. Trọng tâm mưa được nhận định tại khu vực Đông Bắc, nhất là Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh, tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn, lũ quét; ngoài ra, mưa cũng có thể tập trung tại khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Áp thấp nhiệt đới có quỹ đạo rất phức tạp

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định quỹ đạo của ATNĐ vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt lưu ý cảnh báo thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Do đó các đơn vị cần liên tục cập nhật tình hình và tăng cường cảnh báo, đặc biệt đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Ông cũng đề nghị rà soát, bảo đảm mạng lưới quan trắc hoạt động thông suốt; đồng thời thiết lập ngay cơ chế cảnh báo lỗi tự động để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố gây đứt gãy dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và dự báo.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định quỹ đạo của ATNĐ vẫn còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Hùng Trần

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục KTTV Hoàng Đức Cường nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động cảnh báo sớm tình hình mưa, lũ trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp. Lượng mưa có thể rất lớn cục bộ, đặc biệt trong đêm và sáng, do đó các đơn vị từ Trung ương đến địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, bám sát diễn biến hình thế thời tiết và phát tin cảnh báo ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.

Phó Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động, linh hoạt huy động lực lượng quan trắc thủ công trong trường hợp các trạm đo tự động gặp sự cố; tuy nhiên, phải đặt an toàn tính mạng của quan trắc viên lên hàng đầu.

Về công tác truyền thông, Phó Cục trưởng yêu cầu chủ động cung cấp thông tin. Các đơn vị dự báo cần cập nhật liên tục, kịp thời cho các cơ quan báo chí, bảo đảm diễn biến thời tiết nguy hiểm được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến người dân.

"Mọi nỗ lực theo dõi, dự báo và cảnh báo phải hướng đến mục tiêu cốt lõi là phục vụ nhân dân, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản", Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường nhấn mạnh.