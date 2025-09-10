Chuyện chưa biết về mối quan hệ giữa chủ tịch Tập đoàn Thuận An với cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chiều 10-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các địa phương và đơn vị liên quan.

HĐXX tiếp tục nghe các luật sư, bị cáo trình bày quan điểm bào chữa. Cơ bản, các luật sư và bị cáo không tranh luận về tội danh và hành vi, chỉ đề nghị HĐXX xem xét mức độ hành vi, nguyên nhân, bối cảnh phạm tội cũng như trình bày các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cầm mic) tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thái Hà cho rằng mức án 5-6 năm tù mà đại diện VKS đề nghị là quá nghiêm khắc.

Theo luật sư, hồ sơ vụ án cho thấy hành vi của bị cáo Hà mờ nhạt thể hiện ở việc tin nhắn giữa bị cáo Hà và ông Dương Văn Thái (nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) cũng như tin nhắn giữa bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và ông Thái cho thấy bị cáo Hưng biết ông Thái từ trước đó và chủ động xin gặp ông Thái xin tham gia Dự án cầu Đồng Việt.

Bị cáo Hà không có cuộc gặp riêng nào với ông Thái, bị cáo Hưng ngoài bữa ăn ở nhà lãnh đạo cao cấp vào ngày 28-12-2021. Theo luật sư, dù ông Hà tham gia bữa ăn này nhưng chủ trì lại là bị cáo Hưng và ông Thái.

Theo cáo buộc, trong bữa ăn này, ông Hà có nói Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”.

Về việc ông Hà nhận 750 triệu đồng của bị cáo Hưng, theo luật sư, giữa bị cáo Hà và bị cáo Hưng không chỉ có mối quan hệ cá nhân mà 2 gia đình cũng thân thiết với nhau, “các cháu học chung với nhau, 2 gia đình đi chơi với nhau”.

Vì vậy, vào dịp lễ Tết, việc bị cáo Hưng tặng quà 50 triệu đồng là bình thường, bị cáo Hà chỉ nghĩ đây là mối quan hệ giữa 2 gia đình.

Theo cáo buộc, vào các dịp lễ, Tết, bị cáo Phạm Thái Hà nhiều nhận quà từ ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn, tổng cộng là 250 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi trúng thầu dự án cầu Đồng Việt, bị cáo Hưng đưa ông Hà 500 triệu đồng để cảm ơn.

Về khoản 500 triệu đồng, luật sư cho rằng 2 gia đình bị cáo có bàn bạc từ thiện cùng nhau, hỗ trợ nhau khi mua trang thiết bị ủng hộ phòng chống dịch Covid. Do đó, luật sư cho rằng rất khó để phân định trong mối quan giữa người có chức vụ và người thân bên cạnh.

Ngoài việc nộp lại 750 triệu đồng, bị cáo Phạm Thái Hà đã nộp thêm 500 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với đó, ông Hà bị mắc chứng ngưng thở khi ngủ, đang điều trị và bác sĩ yêu cầu đeo mặt nạ dưỡng khí.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, khoan hồng, cho bị cáo Phạm Thái Hà được hưởng mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng.

Bị cáo Lê Ô Pích được dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bào chữa cho bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang), luật sư Nguyễn Văn Tú đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh đặc biệt vụ án.

Dự án cầu Đồng Việt là dự án cấp bách, có vai trò giúp tỉnh Bắc Giang thoát khỏi đình trệ kinh tế sau dịch Covid. Bị cáo Lê Ô Pích đã can thiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án và đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công trình. Nhưng ông Pích không có động cơ vụ lợi cá nhân mà vì lợi ích chung.

Ngoài ra, luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Hiện bị cáo có sức khỏe yếu, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX cho bị cáo Pích được sự khoan hồng của pháp luật, được hưởng mức án treo.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Lê Ô Pích mức án từ 3-4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.