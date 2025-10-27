Nga, Ukraine không kích lẫn nhau bằng hàng trăm máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong đêm 26, rạng sáng ngày 27/10, các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 193 máy bay không người lái của Ukraine trên 13 khu vực.

Trong số này, 47 UAV đã bị bắn hạ tại Bryansk; 42 ​UAV ở Kaluga; 40 chiếc UAV tại Moscow; 32 UAV ở Tula; 10 chiếc UAV tại tỉnh Kursk; 7 chiếc UAV ở Oryol; 4 chiếc UAV tại Rostov và Voronezh, cùng một số UAV ở Orenburg, Tambov, Belgorod, Lipetsk và Samara.

Ảnh minh họa

Bộ này nhấn mạnh, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev bằng vũ khí có độ chính xác cao trên không, trên biển và trên bộ, cùng với các loại UAV tấn công.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin trước đó cho biết hệ thống phòng không thủ đô đã bắn hạ 24 máy bay không người lái, trong khi người dân tại Ramenskoye, Troitsk, Klimovsk, Kolomna, Voskresensk và Aprelevka ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, cho thấy hoạt động phòng không diễn ra trên diện rộng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 100 UAV các loại từ các hướng Kursk, Orel và Primorsko-Akhtarsk (Nga). Tính đến 6 giờ sáng ngày 27/10, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 66 UAV, đồng thời ghi nhận 26 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại 9 địa điểm khác nhau.

Đến sáng nay, các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp diễn, với một số máy bay không người lái vẫn còn trong không phận Ukraine. Chính quyền khuyến cáo người dân tuân thủ các quy tắc an toàn trong trường hợp có cảnh báo không kích và không bỏ qua các tín hiệu cảnh báo.