Mưa đặc biệt lớn tại Thừa Thiên - Huế, lũ trên sông Hương vượt đỉnh năm 2020

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối qua đến sáng nay (19h ngày 14/11-7h ngày 15/11), tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm.

Mưa đặc biệt lớn tại Thừa Thiên - Huế khiến ngập lụt xảy ra diện rộng. Ảnh: NLĐ

Riêng tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; một số trạm tại Thừa Thiên Huế có lượng mưa lớn hơn như: Hồ chứa nước Phú Bài 333mm; TT Khe Tre 247mm; Thượng Lộ 213mm; Quan Tượng Đài 248mm; Giang Hải 245mm.

Tính mưa trong 3 ngày gần đây (19hngày 11/11-19h ngày 14/11), tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến từ 500-600mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 829mm; TT Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 702mm; Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 743mm…

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mực nước sông Hương tại Kim Long lúc 9h sáng nay (15/11) ở mức 4m24 (cao hơn mức đỉnh lụt 4m17 vào năm 2020), trên báo động 3.

Do mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế đã thông báo các cơ sở giáo dục và TP. Huế cho sinh viên nghỉ học hoặc học trực tuyến trong ngày 15/11.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 15/11 đến đêm 16/11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 15/11, ở khu vực Bình Thuận và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Từ nay (15/11) đến ngày 17/11, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên lại; trên các sông ở Quảng Trị, Bình Định và bắc Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ 1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

