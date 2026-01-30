Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.X.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (từ 8/2025), Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ 7/2025).

Ông Huấn từng là Giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2016, ông làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Từ tháng 7/2017, ông làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Từ tháng 3/2023, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đến tháng 7/2025, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.