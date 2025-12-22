Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chủ tịch HĐTV PVN Lê Mạnh Hùng được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: PVN

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Ông Hùng có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí, đã kinh qua nhiều đơn vị trong ngành như kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; kỹ sư công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).

Năm 2006, ông Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí rồi trở lại PVN làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí vào năm 2007.

Tiếp đó, ông trải qua các vị trí như Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ ngày 1/10/2013 đến tháng hết tháng 6/2019, ông Hùng làm Phó Tổng Giám đốc PVN.

Từ 1/7/2019 đến hết tháng 12/2023, ông Hùng giữ chức thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN.

Từ tháng 1/2024 đến nay, ông Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Vào chiều hôm qua (21/12), ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nhận quyết định của Bộ Chính trị, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 -2025.