Chủ tịch nước: Mở dần đường bay thương mại, không áp dụng giãn cách quá dài

Một bộ phận người lao động bị sang chấn tâm lý Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM Chu Tiến Dũng cho biết qua số liệu khảo sát, có tới khoảng gần 30% lao động bị mất việc làm; trong đó ngành da giày giảm rất sâu ở mức 62%; ngành dệt may giảm 42,6%; ngành dịch vụ lưu trú (khách sạn) giảm 37%; ngành dịch vụ ăn uống giảm 38%. Người lao động gặp khó khăn do mất việc, không có thu nhập tăng cao áp lực lên công tác an sinh xã hội của thành phố. Số người lao động phải dời thành phố về quê để phòng chống dịch và nương nhờ gia đình ước tính vài trăm ngàn người. Một bộ phận người lao động do bị tác động của đại dịch có tâm lý hoảng loạn, sang chấn tâm lý, không muốn quay lại DN làm việc, hoặc về tỉnh rồi thì không muốn quay lại thành phố tiếp tục làm việc. Đây sẽ là khó khăn lớn khi DN phục hồi sản xuất trở lại, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phục hồi kinh tế thành phố trong thời gian tới.