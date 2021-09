Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được trao Huân chương José Marti cao quý nhất của Cuba

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 11:48 AM (GMT+7)

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Huân chương José Marti, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với quan hệ hai nước.

Chiều 19-9 giờ địa phương (sáng sớm ngày 20-9 giờ Việt Nam), tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Diaz Canel.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và một số Ủy viên Trung ương Đảng, nhiều Bộ trưởng các ngành của Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel chứng kiến lễ ký giữa Bộ trưởng hai nước - Ảnh: Thế Dũng

Dự hội đàm, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Trung ương: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Trong bầu không khí tràn đầy tình anh em, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, tập trung trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, đặc biệt là trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất lương thực, thủy sản và năng lượng tái tạo cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel; Đại tướng Raul Castro và các lãnh đạo cấp cao khác của Cuba; chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về các thành quả đạt được vừa qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động khó lường, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19 và chính sách bao vây cấm vận siết chặt chống Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel duyệt đội danh dự

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Cuba về sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Đại hội VIII Đảng Cộng sản Cuba (4-2021) và hoàn toàn tin tưởng nhân dân Cuba anh em sẽ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội, đạt nhiều thành quả mới trên con đường bảo vệ và xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam thành công tốt đẹp và bầu ra ban lãnh đạo mới, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em Việt Nam - Cuba. Chủ tịch Miguel Diaz Canel cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ chân thành, sự hỗ trợ vô tư, trong sáng đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba, đối với người dân Cuba từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay, khẳng định coi trọng kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt thời gian qua tiếp tục đạt được những bước phát triển mới và tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó, tin cậy giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp khó khăn khách quan, duy trì thường xuyên và linh hoạt đối thoại chính trị ở cấp cao nhất cũng như các hoạt động ngoại giao Quốc hội, ngoại giao nhân dân.

Quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục được duy trì và mở rộng trong một số lĩnh vực, bất chấp khó khăn do tác động của dịch bệnh. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào Cuba. Hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực được duy trì với các dự án hợp tác phát triển lúa gạo, cà phê, ngô, nuôi trồng thủy sản. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ... tiếp tục được hai bên quan tâm thực hiện. Hợp tác an ninh - quốc phòng tiếp tục phát triển thực chất trên tinh thần tin cậy giữa những người đồng chí anh em.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Miguel Diaz Canel nhất trí thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị qua việc trao đổi Đoàn các cấp, duy trì thường xuyên, linh hoạt, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, bao gồm Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Đối thoại chính sách giữa hai Bộ Quốc phòng. Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại mới, khai thác tối đa các ưu đãi của Hiệp định, nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước mong Cuba quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, đặc biệt là trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu lương thực thủy sản và năng lượng tái tạo. Hai bên tiếp tục trao đổi cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác y tế thành các chương trình hợp tác cụ thể, để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, cà phê, nuôi trồng thủy sản tại Cuba, hướng tới mục tiêu Cuba tự túc được lương thực, tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đào tạo...

Hai nhà lãnh đạo thể hiện tình cảm chân thành như những người anh em

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các lãnh đạo cấp cao, Bộ Y tế và ngành sinh dược Cuba dù chưa hoàn thành tiêm chủng trong nước nhưng đã chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin phòng Covid-19 của Cuba cho Việt Nam. Đây là một minh chứng sinh động cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn dành cho Việt Nam như câu nói của Lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Hai bên đánh giá cao việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc và phong trào Không liên kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế.

Một số Bộ, ngành cũng có quà thiết thực tặng Bộ, ngành, đối tác Cuba, trong đó có 1.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ngành xây dựng, 100 tấn ngô lai giống của Bộ Quốc phòng, một số trang thiết bị y tế, phương tiện tin học, phần mềm tin học của một số Bộ, ngành khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Chủ tịch Miguel Diaz Canel sớm trở lại thăm Việt Nam.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Huân chương José Marti

Đáng chú ý, sau cuộc hội đàm, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Huân chương José Marti, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba, nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký: Kế hoạch hành động triển khai Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa hai Bộ trưởng đồng chủ trì Ủy ban liên Chính phủ hai nước; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế; Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Cuba giai đoạn III giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam và Bộ Công nghiệp Thực phẩm Cuba; Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 giữa hai Bộ Tư pháp; Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba.

Lãnh đạo hai nước cũng hoan nghênh việc ký kết một số thỏa thuận, bản ghi nhớ của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và du lịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung của hai nước nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

