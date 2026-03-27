Chủ tịch Khánh Hòa Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trần Phong được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 27/3, với 100% phiếu tín nhiệm.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định.

Ông Trần Phong, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Trần Phong thay ông Nghiêm Xuân Thành, đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, hôm 25/3.

Ông Phong, quê xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), là thạc sĩ Kinh tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Quảng Bình như Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Tháng 12/2024, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Đến tháng 7/2025, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (sau sắp xếp). Tháng 10/2025, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi sáp nhập với Ninh Thuận, Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555 km2, dân số hơn 2,24 triệu người, với 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường, một đặc khu).