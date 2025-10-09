Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin nước màu đỏ lạ tràn vào nhà dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký văn bản số 5469 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, báo chí đã phản ánh tình trạng ô nhiễm tại khu vực Cụm công nghiệp Phú Minh (phường Đông Ngạc). Theo đó, vào chiều 16/9, dòng nước có màu đỏ dâng lên, tràn vào khu dân cư tại phố Phú Minh (phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Lúc này, trời có mưa, nước ngập nửa bánh xe máy của người đi đường. Theo phản ánh, nước tại đây có màu đỏ lạ, mùi khó chịu. Càng đi vào sâu các hẻm, nước ngập sâu, màu đỏ đậm hơn, một số điểm có váng ở trên bề mặt.

Nước ngập sau mưa đổi màu đen và đỏ bất thường tại khu dân cư gần Cụm công nghiệp Phú Minh, Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND phường Đông Ngạc và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí và người dân phản ánh.

Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có), không để gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 13/10.

Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành triển khai Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 30/9 của UBND Thành phố; tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác giám sát hiện trường, điều phối xử lý ô nhiễm cục bộ, kịp thời huy động cộng đồng cùng tham gia phòng ngừa sự cố môi trường; không để gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội tại địa phương quản lý.