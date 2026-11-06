Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Chiều 5/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, khiến một người tử vong.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Kim Liên cùng các đơn vị liên quan được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn.

Khoảng 12 giờ 18 phút, ngày 5/11, hỏa hoạn xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Ảnh: MXH

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ông Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng, bên trong có người mắc kẹt. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai các phương án khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang những công trình lân cận.

Đến 12 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế; khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Được biết, hiện, Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.