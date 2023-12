Vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết: 1 bị can là cựu công an đã qua đời

Ngày 22-12, theo thông tin PLO nắm được, vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết xảy ra tại phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đã được VKS chuyển hồ sơ truy tố qua TAND tỉnh Bình Dương để xét xử.

Sau gần một ngày xảy ra cháy, lực lượng công an mới đưa hết các thi thể ra ngoài. Ảnh: LÊ ÁNH

Vụ án này có 5 người bị khởi tố. Trong đó, 4 bị can là cựu cán bộ công an, người còn lại là chủ quán karaoke An Phú.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra thì bị can Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An, đã mất vào tháng 6-2023 do bệnh lý. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực khống chế lửa và cứu được rất nhiều người. Ảnh: LÊ ÁNH

4 bị can còn lại gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy thương tâm trong đêm Như PLO đã đưa tin, đêm 6-9-2022, quán karaoke An Phú bị chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa bắt đầu bốc cháy, lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, có số người chết rất lớn, được dư luận và báo chí quan tâm. Ảnh: LA Thời điểm xảy ra vụ cháy có hơn 60 người trong quán karaoke này. Khoảng một nửa số người này may mắn thoát nạn. Còn 32 người đã thiệt mạng (18 nam và 14 nữ), cùng một số người khác bị thương. Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8-9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Đến ngày 16-9-2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Đến ngày 6 và 7-10-2022, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu CAND đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh - đội trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố hai người này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau khi kết luận điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố. Tuy nhiên, VKS đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến ngày 14-10-2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương).

