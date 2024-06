Chồng tử vong khi cứu vợ đuối nước

Chiều 10/6, lãnh đạo xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Cậy, 57 tuổi, cách vị trí gặp nạn khoảng 100 m.

Bộ đội Biên phòng tìm kiếm ông Cậy trên vùng biển huyện Nghi Lộc, ngày 9/6. Ảnh: Hùng Lê

Sáng hôm qua, trong lúc dùng thuyền cỡ nhỏ đánh cá trên vùng biển huyện Nghi Lộc, bà Luật, 53 tuổi, không may bị trượt chân rơi xuống biển.

Ông Cậy lập tức nhảy xuống biển cứu vợ, đẩy được bà bám vào mạn thuyền. Tuy nhiên, sau vài phút vật lộn với sóng biển, ông Cậy đuối sức, bị sóng cuốn mất tích.

Bà Luật được một số ngư dân đánh cá gần đó đưa vào bờ, chở đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 40 tàu thuyền cùng ngư dân địa phương tham gia tìm kiếm ông Cậy. Tuy nhiên do thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

