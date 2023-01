Chống người thi hành công vụ, tài xế xe khách nhồi nhét người bị bắt giữ

Đà Nẵng: Phát hiện xe khách 42 chỗ nhồi nhét 57 người Ngày 19-1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ phương tiện, xử lý một xe khách đường dài nhồi nhét người. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện xe khách chở quá số người quy định Trước đó, ngày 18-1, từ nguồn tin báo về việc một xe khách lưu thông hướng Nam - Bắc nhồi nhét, chở khách quá số lượng, Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hiệp triển khai lực lượng chốt chặn, kiểm tra. Khi xe khách đến khu vực đón lõng, lực lượng CSGT ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm đếm, trên xe chở 57 hành khách, vượt quá thiết kế của xe - chở 42 người. Sau khi lập biên bản, số khách trên xe được bố trí sang phương tiện thay thế, tiếp tục hành trình về quê Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định... Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định; đồng thời phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng bố trí phương tiện thay thế, sang xe cho hành khách tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Xe khách nói trên chở người lao động từ TP HCM về Nghệ An đón Tết. Hải Định