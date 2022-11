Vụ xe nhồi nhét khách như "xếp cá mòi" ở Cà Mau: Phạt tài xế 4 lỗi vi phạm

Xe ô tô khách chạy tuyến cố định

Liên quan đến bài viết chuyến xe nhồi nhét khách như "xếp cá mòi" đi từ Đất Mũi về Cà Mau, ngày 17/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, sau khi Báo Giao thông đăng tải bài viết trên, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Trưởng Phòng CSGT chủ trì, phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Cái Nước, TP Cà Mau và Đội Thanh tra Giao thông số 4 thuộc Sở GTVT kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, xác minh, phương tiện chở khách được xác định là ô tô khách mang BKS 64B-012.03 (16 chỗ ngồi) của nhà xe "Đen Mập", chạy tuyến cố định Bến xe (BX) Đất Mũi - BX Cà Mau.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Ô tô trên do ông Nguyễn Tấn Trúc (SN 1980, ngụ ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) mua lại của ông Phùng Minh Hải (ngụ phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định từ BX Đất Mũi đến BX Cà Mau (đăng ký tại HTX Vận tải đường bộ Đồng Tiến, Cà Mau).

Khoảng 8h20 ngày 31/10/2022, xe ô tô khách (nêu trên) do tài xế Lưu Ngọc Đăng (SN 1981, ngụ khóm 8, phường 5, TP Cà Mau) điều khiển đến Ban Điều hành BX Đất Mũi ký lệnh vận chuyển (thời điểm này, trên xe chưa có hành khách).

Sau đó, phương tiện chạy từ BX Đất Mũi đến BX Cà Mau và thực hiện đón, trả khách ở nhiều điểm, tổng số 19 người (17 hành khách, 1 tài xế, 1 phụ xe).

Quá trình di chuyển có trả 1 khách khu vực Chi cục Thuế huyện Năm Căn (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căm, tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ); trả 4 khách khu vực Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tại nơi không được phép đón trả khách).

Đáng chú ý, có 4 hành khách đi trên xe tài xế và phụ xe thu tiền, nhưng không trao vé cho hành khách.

Xử phạt tài xế 4 lỗi

Từ kết quả kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Lưu Ngọc Đăng (tài xế) điều khiển xe ô tô khách BKS 64B-012.03 vi phạm các lỗi sau: Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé, nhưng không trao vé cho hành khách (vi phạm điểm 1, khoản 3, Điều 23 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, còn các lỗi như: Để hàng hóa trong khoang chở hành khách; trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách.

Chưa đủ cơ sở để xử lý hành vi chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi. Lý do, qua kiểm tra, xác minh, thời điểm xe chở nhiều nhất chỉ 19 người (quá 3 người).

Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau đã mời tài xế Lưu Ngọc Đăng đến trụ sở đơn vị để lập biên bản, xử phạt đối với 4 hành vi vi phạm nêu trên.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp Trưởng Công an huyện Ngọc Hiển và bộ phận liên quan thuộc Sở GTVT tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung chở quá số người quy định để xử lý theo đúng quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Thông tin được chủ tài khoản Facebook T.N.N. đăng tải trước đó.

Như Báo Giao thông đã phản ánh trước đó, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên T.N.N. chia sẻ thông tin về chuyến xe “xếp cá mòi”, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Chuyến xe này được cho là từ Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đi về trung tâm TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Chi tiết nội dung được chủ tài khoản T.N.N. chia sẻ như sau: “Xếp cá mòi. Từ Đất Mũi đi Cà Mau thì không có nhiều phương tiện cho lắm. Sáng nay lên xe khách có 4 hàng ghế mỗi hàng có 3 chỗ ngồi. Như thế nếu tính luôn bác tài thì xe có 11 chỗ cho khách.

Tuy nhiên, không biết làm sao mà có thể xếp được 23 người tổng cộng. Mỗi hàng ghế 5 người ngồi cùng với 2 người đứng và một người ngồi phải khom người.

May là tôi, SaRane và Ngọc là những người lên trước nên có chỗ ngồi tuy nhiên bị ép muốn ngạt thở luôn. Xe không có máy lạnh chỉ mở cửa sổ thôi. Thêm một trải nghiệm "xếp cá mòi".

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã thu hút hàng trăm lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận.

