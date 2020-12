Cho rằng bệnh nhân chết bất thường, người nhà gây náo loạn Bệnh viện Thủ Đức

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 07:57 AM (GMT+7)

Ngày 5-12, Công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức) cho biết, đã chuyển giao hồ sơ ghi nhận bước đầu cho Công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền về vụ việc một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện quận Thủ Đức chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, tối 4-12, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tam Phú đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện quận Thủ Đức làm rõ vụ việc. Công an đã lấy lời khai phía đại diện bệnh viện và người nhà bệnh nhân cũng như hồ sơ bệnh án để chuyển cho Công an quận Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, một nữ công nhân (khoảng 27 tuổi, quê Đồng Tháp) có biểu hiện đau lưng, đau bụng nên được người nhà chuyển vào Bệnh viện quận Thủ Đức (đường Phú Châu, quận Thủ Đức) cấp cứu. Trong quá trình cấp cứu, gia đình bệnh nhân cho rằng do bác sĩ tiêm thuốc khiến nạn nhân có biểu hiện bất thường rồi tử vong. Bức xúc vì sự việc trên, người nhà bệnh nhân đã gây áp lực, náo loạn cả bệnh viện.

