Chó dương tính với virus dại cắn 9 người ở Vĩnh Long

Ngày 8/11, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại trên chó, mèo tại xã Giao Long nhằm kịp thời phát hiện, khống chế, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Cơ quan chức năng tổ chức rà soát, thống kê đàn chó, mèo tại xã Giao Long để triển khai kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Trương Tấn Liêm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, trước đó, có 8 người dân đến cơ sở tiêm ngừa bệnh dại với lý do bị chó vô chủ có biểu hiện nghi mắc bệnh dại cắn tại ấp Phú Thành (xã Giao Long).

Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận, từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, có 9 người và một thú nuôi bị con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ tấn công, cắn. Cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo lịch trình cho 8 người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Người còn lại được chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn phối hợp phòng, điều trị.

Đối với con chó đã cắn 9 người nêu trên, con vật này đã chết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với địa phương lấy mẫu đầu chó gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm bệnh dại.

Căn cứ kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện virus dại (Rabies virus). Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với địa phương xác minh trường hợp chó nghi mắc bệnh dại; lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II; đồng thời hướng dẫn tiêu hủy chó nghi mắc bệnh chết, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại địa bàn xã Giao Long.

Người dân khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường cần khai báo ngay với chính quyền địa phương hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực để kịp thời xử lý. Gia đình có người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị theo quy định.