Chỉ 8 triệu đồng, nữ du khách Hà Nội có chuyến "chữa lành" đáng nhớ ở Măng Đen

Con đường đẹp nhất Măng Đen, nơi luôn được du khách dừng chân check in. (Ảnh: FBNV)

Nếu du khách đang tìm kiếm một nơi để trốn cái nóng oi ả của đô thị, muốn rời xa tiếng còi xe inh ỏi để lắng nghe tiếng thông reo và tiếng thác đổ, thì Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ, sau sáp nhập thuộc xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) chính là câu trả lời hoàn hảo. Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, nơi đây được ví như "Đà Lạt thứ hai" nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét hoang sơ, mộc mạc và bình yên vốn có.

Là người có chuyến đi trải nghiệm 3N2Đ, nữ du khách đến từ Hà Nội – Lê Quỳnh Nhi chia sẻ, có những nơi không khiến bạn "wow" ngay từ lần đầu, nhưng lại khiến bạn nhớ rất lâu sau khi rời đi.

Măng Đen: Chặng đường từ thủ đô chạm ngõ "nàng thơ" và buổi chiều đón hoàng hôn lãng mạn

Lê Quỳnh Nhi check in tại thác Pa Sỹ. (Ảnh: FBNV)

Lê Quỳnh Nhi cho hay, cô lựa chọn chuyến bay sớm lúc 7h:30 sáng từ Hà Nội, chỉ mất khoảng 1 tiếng 20 phút đã đáp xuống sân bay Pleiku của Gia Lai. Vì muốn thong dong trải nghiệm và khá thoải mái về thời gian, nữ du khách quyết định di chuyển về Măng Đen bằng xe bus theo hai chặng nối tiếp nhau.

"Đầu tiên, từ thành phố Pleiku tới thành phố Kon Tum, mình đi tuyến xe bus số 02 với giá vé 35.000 VNĐ một người. Sau đó tiếp tục bắt tuyến xe bus số 06 mang màu vàng xanh đặc trưng để đi từ thành phố Kon Tum lên thẳng thị trấn Măng Đen với giá 50.000 VNĐ một người. Việc di chuyển bằng xe bus sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ do xe phải bắt khách và nhận hàng hóa dọc đường. Vì vậy, bạn nào muốn nhanh chóng và tiện lợi hơn thì nên cân nhắc book taxi hoặc các dịch vụ đưa đón sân bay.

Những cánh đồng lúa chín vàng nằm trong thung lũng được bao bọc bởi núi rừng. (Ảnh: FBNV)

Đến 13h chiều, mình chính thức đặt chân đến trung tâm Măng Đen và check-in tại Mountain Lodge Hotel ở số 208 Phạm Văn Đồng.

Một kinh nghiệm xương máu mình muốn nhắn nhủ là các bạn nên đặt phòng trước qua Zalo của khách sạn cho chắc chắn, vì hiện tại trên mạng xuất hiện rất nhiều trang page giả mạo để lừa đảo. Khách sạn này nằm ngay trung tâm, phòng mình book có view hướng thẳng ra rừng thông siêu đẹp và sạch sẽ. Sau đó cũng thuê luôn xe máy tại khách sạn để tiện vi vu, giá là 130.000 VNĐ một ngày cho xe số và 150.000 VNĐ một ngày cho xe ga", du khách Lê Quỳnh Nhi chia sẻ.

Lê Quỳnh Nhi check in tại Làng văn hóa cộng đồng Kon Pring. (Ảnh: FBNV)

Theo Quỳnh Nhi, để có được cảm nhận khi đi trải nghiệm, cô đã chọn di chuyển bằng xe máy trên con đường thông chữ S huyền thoại.

"Lúc này nắng chiều len lỏi qua từng tán lá thông già, lên ảnh nhìn thơ mộng và lãng mạn. Rồi di chuyển khoảng 10 phút ra khu vực đại lộ hoàng hôn ở chợ Kon Plông.

Thật may mắn vì mình đi vào những ngày nắng rực rỡ nên hoàng hôn hôm nào cũng đẹp lịm tim, đứng ở góc nào bấm máy cũng có ảnh xuất sắc”, nữ du khách cho biết.

Măng Đen được ví như Đà Lạt thứ hai bởi thời tiết, không khí trong lành và những rừng thông ngút ngàn một màu xanh. (Ảnh: FBNV)

Khi bóng tối buông xuống và cái lạnh của Măng Đen bắt đầu ùa về, cô ghé quán Gió Măng Đen để thưởng thức món lẩu cá tầm. Một nồi cá tầm nhỏ có giá 250.000 VNĐ, nước lẩu thanh ngọt, cá tươi rói, nhóm tầm 2-3 người ăn rồi gọi thêm vài món lai rai là vừa vặn. Đến 20h cô thong dong đi dạo và ăn vặt tại Chợ phiên Măng Đen – khu chợ này chỉ mở vào thứ 6 và thứ 7.

Sớm mai săn mây đại ngàn, dạo bước qua các bản làng mộc mạc

Góc ngồi thưởng thức đồ ăn cực chill được du khách đến từ Hà Nội check in. (Ảnh: FBNV)

Theo Lê Quỳnh Nhi, Măng Đen hay Tây Nguyên thời gian đi du lịch đẹp nhất là vào tháng 3, thời điểm mùa săn mây đẹp nhất trong năm.

“Tôi đã dậy từ 5h30 sáng, có mặt tại đồi Đức Mẹ Măng Đen. Cảm giác đứng giữa biển mây bồng bềnh, trắng muốt đón những tia nắng đầu ngày thực sự rất kỳ diệu và xúc động. Sau khi ngắm mây xong, mình tiện đường lên tham quan và chiêm bái tại tượng Đức Mẹ Măng Đen linh thiêng luôn.

Sau khoảng thời gian chứng kiến khoảnh khắc mặt trời đỏ ló rạng, tôi đã nạp năng lượng bằng một tô phở khô 79 nóng hổi rồi di chuyển tới thác Pa Sỹ với giá vé vào cổng là 20.000 VNĐ một người. Thác nước đổ từ trên cao xuống bọt tung trắng xóa giữa không gian xanh mướt của rừng nguyên sinh, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái”, Lê Quỳnh Nhi cho biết.

Cảnh đẹp nơi đây thực sự khiến du khách nào đến cũng yêu thích. (Ảnh: FBNV)

Nữ du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, cô đã có những khám phá để đời với nhiều điều thú vị và ấn tượng như cầu treo Kon Tu Rằng. Nơi đây mở ra một tầm nhìn tuyệt đẹp với những ruộng lúa xanh rì mê mẩn lòng người hay quán cafe ở Đồi Tiên Nhân với mức giá 50.000 VNĐ cho một món đồ uống.

Quán có góc view nhìn thẳng ra những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, tha hồ cho các bạn quay video về làm "trend CapCut giật giật" và đặc biệt ẩm thực, những món ăn mang đậm nét văn hóa đồng bào, không chỉ tươi ngon mà trong đó còn có những câu chuyện đồng thời view nhìn thẳng ra cánh rừng già lúc chập choạng tối vô cùng chill. Đây là tọa độ cô vô cùng recommend, mọi người nên ghé thử khi đến Măng Đen.

Điểm đến tiếp theo mà cô thích đó là Làng văn hóa cộng đồng Kon Pring để khám phá nếp sống bản địa. Đi cùng trên tuyến đường đó, mình ghé qua Làng Kon Vơng Kia mộc mạc và kịp thời đón hoàng hôn buông xuống tại Đồi KongKe.

Góc phố bình yên ngày cuối và những dư âm còn mãi

Dù chỉ có 3N2Đ nhưng nữ du khách đến từ Hà Nội cảm thấy chuyến đi của mình được chữa lành. (Ảnh: FBNV)

Ngày cuối cùng ở cao nguyên, Lê Quỳnh Nhi đã thưởng thức bánh canh cá lóc Akay. Món này được đựng trong lòng từng chiếc nồi đất nhỏ sôi sùng sục, tuy nhiên vị hơi mặn một chút so với khẩu vị của người miền Bắc như mình và đi tham quan chùa Khánh Lâm – ngôi chùa linh thiêng nằm uy nghiêm trên đỉnh đồi cao với kiến trúc mái nhà rông độc đáo hòa quyện với thiên nhiên.

Trước khi rời đi, vào lúc 13h chiều, mình tranh thủ lượn lờ check-in tại hàng thông cổng chào Măng Đen – góc check-in huyền thoại chấp mọi loại trend của các tín đồ du lịch. Gần đó còn có quán cafe Mơ với chiếc xe cúp cổ decor hay ho lắm, đồ uống cũng rất hạt dẻ, các bạn có thể ghé thử nếu còn thời gian nhé.

Phòng ngủ tại Măng Đen cũng cực kỳ chill, khi cửa phòng nhìn ra rừng thông. (Ảnh: FBNV)

Kết thúc chuyến đi, nữ du khách đến từ Hà Nội cho biết, chuyến đi của cô, riêng tiền vé máy bay hết khoảng 3.000.000 VNĐ; Tiền lưu trú, thuê xe máy, ăn uống hết khoảng 5.000.000 VNĐ.

“Với tôi, số tiền này hoàn toàn xứng đáng cho một hành trình được đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ, hít hà bầu không khí se lạnh và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Măng Đen thực sự là nơi trái tim bạn được chữa lành, hãy xách balo lên và đi để tự mình cảm nhận”, Lê Quỳnh Nhi cho biết.