Chợ đêm Đà Lạt chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngày 29-4, ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ 5 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, ghi nhận lượng khách đổ về TP Đà Lạt rất đông, nhất là khu vực trung tâm.

Tại nhiều vòng xoay, nút giao thông lớn, Công an, CSGT, dân quân tự vệ đều phân công lực lượng túc trực đảm bảo an toàn. Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp đảm bảo an toàn cho du khách và không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đông nhất trung tâm thành phố vào ngày nghỉ đầu tiên là đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc chợ đêm kéo dài từ vòng xoay Trần Quốc Toản đến vòng xoay trước chợ Đà Lạt với hàng ngàn người chen chân.

Đây là khu vực hút nhiều du khách nhất đến với thành phố khi là nơi mua sắm quần áo, đặc sản, ăn uống có giá khá bình dân.

Các con đường quanh vòng xoay trước chợ Đà Lạt đều chật kín du khách. Ban quản lý chợ liên tục phát loa nhắc nhở du khách cẩn thận tư trang, tránh để trẻ em bị lạc, tiểu thương bán đúng giá và giao tiếp thân thiện.

Đoạn cầu thang dẫn từ đường Lê Đại Hành xuống Nguyễn Thị Minh Khai là nơi đông du khách nhất khi dừng chân thưởng thức một số thức ăn đường phố như bánh tráng nướng, sữa đậu nành, xiên que.

Trong dòng người đông đúc có khá nhiều du khách cảm thấy thích thú với khung cảnh sôi động và nhộn nhịp tại chợ đêm Đà Lạt.

Không đông như ở chợ đêm, khu vực cầu thang các ngôi nhà dọc đường Lê Đại Hành bên hông chợ cũng là địa điểm dừng chân yêu thích của nhiều người để ngắm phố xá, không khí nhộn nhịp của những cung đường quanh chợ đêm.

Thức ăn nhanh được phục vụ nhiều nhất khu vực chợ đêm, đường Lê Đại Hành, khu trung tâm Hòa Bình là trứng gà nướng, bánh tráng nướng, khoai nướng, bắp nướng, sữa đậu nành nóng, xiên que hoặc các món nước như bún, phở, hủ tiếu.

Khu vực cầu Hồng Kông dẫn từ trung tâm Hòa Bình đến cổng chợ Đà Lạt đêm 29-4 vẫn là địa điểm yêu thích của nhiều người dù thời gian qua có những tranh cãi về việc lắp đặt khung sắt ở lan can cầu.

Khu vực lắp lan can sắt vẫn là một trong những nơi người dân và du khách đến check-in nhiều nhất khi đến cầu Hồng Kông mặc dù không còn thuận tiện như trước.

Quảng trường Lâm Viên vào ngày nghỉ lễ đầu tiên không quá đông người đến dạo chơi. Tại đây diễn ra Cuộc thi Nhóm nhảy hiện đại Cúp quốc tế Hoa Sen - Đà Lạt 2023 từ 29-4 đến 30-4 và Lễ hội âm nhạc quốc tế 2023 - Hoa Sen Concert tối 2-5

Muốn tránh nơi đông đúc, một số du khách chọn đến những công viên như công viên Yersin, công viên Xuân Hương, công viên Trần Quốc Toản hoặc đảo Bích Câu để dễ dàng chụp ảnh check-in hoặc vui chơi với người thân.

Tại một số góc khác, nhiều công nhân vệ sinh đang tranh thủ ăn tối, chuẩn bị cho buổi làm việc khuya khi du khách đã trở về nghỉ ngơi. Công việc thầm lặng của họ cho ngày mai TP Đà Lạt sẽ lại sạch sẽ, người dân vui chơi.

