Đề nghị báo cáo vụ chuyện lạ ở chợ đêm Bạc Liêu

Thứ Bảy, ngày 26/02/2022 14:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chợ đêm Bạc Liêu trên đường Ngô Gia Tự, TP Bạc Liêu hoạt động hơn 10 năm qua mà ngân sách địa phương không thu được gì từ khu chợ này.

Ông Từ Minh Phúc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, vừa ký văn bản gửi UBND TP Bạc Liêu yêu cầu kiểm tra, làm rõ vấn đề báo nêu, báo cáo UBND tỉnh.

Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ: Ngày 23-2-2022, Báo điện tử Người Lao Động có bài: "Chuyện lạ ở chợ đêm Bạc Liêu". Để nắm thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND TP Bạc Liêu kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo nêu ra, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 5-3-2022 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chợ đêm Bạc Liêu hoạt động trái phép trên đường Ngô Gia Tự, TP Bạc Liêu đã nhiều năm

Như đã thông tin, chợ đêm Bạc Liêu trên đường Ngô Gia Tự, TP Bạc Liêu hoạt động hơn 10 năm qua mà ngân sách địa phương không thu được gì từ khu chợ này.

Vào năm 2016, để đưa chợ đêm vào hoạt động chính thức, có nề nếp, UBND TP Bạc Liêu đã tổ chức đấu thầu khu chợ này. Kết quả, Công ty TNHH Xây dựng An Khang (Công ty An Khang) được lựa chọn với phương án đầu tư 222 ô di động cùng hàng loạt chức năng hoạt động chuyên nghiệp. Cũng theo phương án được lựa chọn, Công ty An Khang sẽ nộp cho ngân sách địa phương 200 triệu đồng/năm.

Văn bản yêu cầu báo cáo sự việc của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

Tuy nhiên, kể từ khi được lựa chọn đến nay, đơn vị trúng thầu vẫn chưa được vào khai thác chợ. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách địa phương bị thất thu 200 triệu đồng/năm trong 6 năm qua.

